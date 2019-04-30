Тренер брестского «Динамо» о победе над «Реалом»: Брест недооценили 30.04.2019, 16:03

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Александр Колоцей

Фото: dynamo-brest.by

Александр Колоцей прокомментировал успех клуба из Бреста.

Тренер брестского «Динамо» U-15 Александр Колоцей рассказал о спаррингах команды с «Реалом» (5:3) и «Атлетико» (4:0), пишет «Трибуна».

- Давайте поговорим непосредственно о спаррингах с испанскими командами. Вас удивили результаты?

– Не могу сказать, что я удивился. Здесь важно другое: нам удалось воплотить в жизнь эти спарринги, потому что, наверное, далеко не каждый может позволить себе товарищеские игры подобного уровня. Тем более в гостях, в Испании. Очень приятно просто сыграть с такими командами, не говоря о результате. Конечно, очень круто, что есть такая возможность. Благодарность всем людям, которые участвовали в организации спаррингов. Честно признаюсь, результат нам был не очень важен. Но, безусловно, добыть победу против таких команд, как «Атлетико» и «Реал», приятно.

Знаю, что в интернете люди разделились на два лагеря. Мне показывали несколько сообщений, поэтому хочу успокоить тех, кто кричал: «Кого вы там обыграли… Зачем играть с младшим годом?!». Давайте расставим всем точки над i. Перед тем, как отправиться в Испанию, принимающая сторона запросила видеонарезки игр команды. Сказали, что оценят наш уровень и сами решат, какую команду выставлять против нас. Это полностью их решение. Затем, например, представители «Реала» связались с нами и сообщили, что сыграют 2006 годом. Мы согласились, никаких проблем. А вот «Атлетико» выставил команду 2005 года, но второй состав, если не ошибаюсь.

- И у «Реала», и у «Атлетико» по несколько составов на каждый возраст?

– Насколько я понимаю, да. Например, в игре с «Реалом» происходили немного необычные вещи. Дело дошло до проверки паспортов – нам не поверили, что мы привезли 2005 год. Затем уже в самой игре тренер сильно нервничал – его команда уступала с крупным счетом. Поэтому во втором тайме на поле появились футболисты, которых не было на скамейке запасных в первом [тайме]. Конечно, мы сильно удивились. После перерыва увидели другой «Реал», который больше владел мячом, доминировал территориально и превосходил нас во многих компонентах игры. В итоге во второй половине матча пропустили три мяча.

- Потом так и не узнали, какой год играл против вас во втором тайме?

– Полагаю, вышел смешанный состав 2005-2006 годов. Понимаете, ведь не наша вина в том, что клубы недооценили Брест. Это их вопросы, зачем нам лезть в это и разбираться? Или нужно было не играть? Глупо ведь, правильно? Мы вышли на поле и играли в футбол, соперник делал то же самое, – сказал Колоцей.