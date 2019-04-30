Венесуэла: Гуаидо вместе с военными освободил видного оппозиционера 4 30.04.2019, 15:39

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Освобождение Леопольдо Лопеса - яркий жест.

В сети появилось видео, на котором легитимный президент Венесуэлы Хуан Гуаидо стоит вместе со своим "учителем" - Леопольдо Лопесом, одним из самых ярких cторонников освобождения страны от диктатуры, лидерa партии "Народная воля", который в 2015 году был приговорен к тюремному заключения, а с 2017 года помещен под домашний арест. Вокруг Гуаидо находятся военные, которые перешли на его сторону, пишет kp.ru.

Противники диктатора Мадуро давно добивались освобождения Лопеса, и его появление на свободе и без наручников - ярким символический жест. Еще более символично, что оппозиционеры стоят в окружении военных рядом с главным штабом ВВС.