Беларусь полностью остановила прием российской нефти 4 30.04.2019, 15:41

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Общий объем некачественной нефти в трубопроводах составляет около пяти миллионов тонн.

Беларусь полностью остановила 30 апреля прием нефти из России. Об этом заявил главный инженер ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Андрей Вериго, cообщает ТАСС.

Восстановление транзита нефти ожидается 2 мая после вытеснения некачественной нефти. К 10—11 мая «Гомельтранснефть Дружба» планирует выйти на 40% проектной мощности нефтепровода.

По предварительной оценке компании, общий объем некачественной нефти в трубопроводах России, Беларуси, Украины и Польши составляет около пяти миллионов тонн.

Накануне вечером Минэнерго России сообщило, что в Беларусь начала поступать качественная нефть.