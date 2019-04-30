Ярослав Качиньский: «13-я пенсия» уже отправлена на счета получателей 3 30.04.2019, 15:51

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Фото: Dziennik Polski

Председатель правящей в Польше партии «Право и справедливость» анонсировал программу повышения пенсий.

Председатель правящей в Польше партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский в Кракове заявил, что «13-я пенсия» уже отправлена на счета получателей. Об этом передает «Радио Польша».

«Эта поддержка является началом программы повышения пенсий в Польше одновременно с увеличением возможностей государства. Будем надеяться, что эти возможности будут увеличиваться», - сказал Качиньский.

Ярослав Качиньский добавил, что правительство начало реализацию крупных социальных программ, руководствуясь желанием устранить социальную несправедливость в Польше.

По словам Ярослава Качиньского, общество, в котором небольшая группа живет на очень высоком уровне, а большая часть социума обладает небольшими доходами, представляет собой общество восточного или южноамериканского типа.