«Вертолет Гуцериева» летал над Дроздами 5 30.04.2019, 16:00

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Фото: Instagram/Dmitry Molokovich

Там находятся две резиденции Лукашенко.

Элитный вертолет «Agusta-Westland AW-139» с бортовым номером EW-001PH, который якобы принадлежит олигарху, председателю совета директоров «Славкалия» Михаилу Гуцериеву, 26 апреля совершал полет над Дроздами и Острошицким городком под Минском. Известно, что там находятся резиденции белорусского диктатора, передает «Белсат».

Вертолет в цветах государственного флага стоимостью 14 миллионов долларов, по словам самого Гуцериева, был передан в аренду «Белавиа», однако во флоте компании официально нет ни одного вертолета.

Когда журналисты обратились в «Белавиа» с просьбой арендовать именно это транспортное средство, им отказали, предложив взамен самолет.

26 апреля база данных «Flightradar24» зафиксировала «вертолет Гуцериева» в районе Острошицкого городка и Дроздов, где находятся две резиденции Лукашенко. Несколькими днями ранее, 24-го апреля, он также кружил над Дроздами.

Ряд фактов – «президентский» номер борта, официальная ливрея, дружба Гуцериева с правителем Беларуси – позволяют журналистам предположить, что это не совпадение и вертолетом, вероятно, пользуется лично Лукашенко.

Михаил Гуцериев – российский миллиардер (28-е место по версии «Forbes»). В позапрошлом году одна из его компаний «Славкалий» начала строительство калийного комбината в Беларуси стоимостью $ 2,1 млрд. Это самый крупный проект, который частная компания реализует на постсоветском пространстве.