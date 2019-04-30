Гуаидо и военные объявили о финальном этапе свержения Мадуро 8 30.04.2019, 16:00

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Хуан Гуаидо

Фото: Reuters

(обновлено) Военные, поддерживающие Гуаидо, отмечают себя фиолетовой лентой.

В Венесуэле президент страны Хуан Гуаидо заявил о начале «финальной фазы» свержения режима Николаса Мадуро, сообщает «Радио Свобода».

Гуаидо, как сообщает Reuters, прибыл на базу военно-воздушных сил в Каракасе в сопровождении поддерживающих его военных.

Также сегодня в сети появилось видео, на котором Хуан Гуаидо стоит вместе со своим «учителем» - Леопольдо Лопесом, одним из самых ярких cторонников освобождения страны от диктатуры, лидерa партии «Народная воля» , который в 2015 году был приговорен к тюремному заключения, а с 2017 года помещен под домашний арест. Вокруг Гуаидо находятся военные, которые перешли на его сторону, пишет kp.ru.

«Я призываю всех военных и их семьи немедленно выйти на улицы. В рамках нашей конституции мы должны окончательно покончить с узурпацией в нашей стране. 1 мая наступает сегодня, финал узурпации наступает сегодня», — заявил Гауидо.

Военные, поддерживающие Гуаидо, отмечают себя отличительным знаком - фиолетовой лентой

Против лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуаидо и находящихся с ним людей в военной форме был применен слезоточивый газ, сообщает Reuters со ссылкой на очевидца с места событий.

Коротко о ситуации в Венесуэле:

- освобожден Леопольдо Лопес, вместе с Гуаидо они призвали всех выходить на улицы

- оба находятся рядом с авиабазой Ла Карлота

- не менее 50 человек из Национальной гвардии присоединились к протестующим в районе авиабазы Ла Карлота

- в районе авиабазы Ла Карлоты были попытки разгона людей с помощью слезоточивого газа

- протестующие были на территории авиабазы

- Перу, США, Чили идр. страны выразили поддержку Гуаидо и призывают военных поддержать его

- люди в разных городах выходят на улицы

- власти заявили, что была попытка переворота, но она подавлена и призвали сторонников "защищать революцию", явившись к дворцу Мирафлорес

- все занятия в учебных заведениях отменены, - сообщает Telegram-канал "Протесты в мире".

На кадрах видны огневые точки, оборудованные около базы военными, которые перешли на сторону Гуаидо. В частности, установлены пулеметы, рядом с которым видны ящики с патронами, а также - с бананами, чтобы бойцы могли подкрепиться, не покидая свои позиции.

Situação na parte exterior da base aérea La Carlota, em #Caracas, capital da #Venezuela: bananas, munição e armas. pic.twitter.com/lvy2EhRTvI — RENOVA (@RenovaMidia) 30 апреля 2019 г.

В соцсетях также распространяется видео, на котором военные, поддерживающие Гуаидо, разоружают сторонников Мадуро.