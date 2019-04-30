Елена Зеленская: Моему мужу будет легко стать слугой народа, а не его хозяином 1 30.04.2019, 16:58

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Новая первая леди Украины ответила на вопросы о своем cупруге.

Елена Зеленская, рассказала о том, каким президентом она видит своего мужа, новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского.

Она дала развернутое интервью изданию The Daily Beast, сообщает «Новое время».

«Мой муж придерживается принципов демократии, поэтому он будет слугой народа, а не его хозяином», - отметила Зеленская.

Новая первая леди настаивает на том, что Зеленский не будет ничьей марионеткой. Она напомнила, что он противостоял попыткам цензуры шоу Квартал 95 со стороны олигарха Игоря Коломойского.

«Был громкий скандал, когда Коломойский отменил трансляцию нашего шоу на своем канале 1 + 1 из-за политических шуток. Владимир позвонил ему и кричал так громко, что мне показалось, будто наше шоу уже никогда не будут транслировать.

Это был поворотный момент, когда мы отстояли нашу независимость», - подчеркнула Зеленская.

«Большинство политиков с достоинством воспринимали наши шутки. Но за последние пять лет власть дала понять - игра окончена. Элита президента Петра Порошенко пыталась наказать нас за шутки. Тогда мы решили сделать что-то, чтобы спасти нашу демократию», - заявила новоизбранный первая леди.

Зеленская также вспомнила об убийствах журналистов и активистов в Украине, в частности Павла Шеремета и Екатерины Гандзюк:

«Убийства журналистов и активистов - это самый страшный кошмар. Идут годы, а эти преступления не раскрывают. Теперь мы надеемся увидеть справедливость, начиная с расследований расстрелов на Майдане», - сказала она.

Она выразила возмущение по поводу попыток судить о ее муже по определенному шаблону, обсуждать внешний вид и каждый жест ее и ее мужа.

«Вы привыкли к советской номенклатуре», - отвечает Зеленская таким критикам.

По ее словам, «человек должен оставаться человеком».

Она также поделилась мыслями о переносе администрации президента с Банковой в другое место:

«Мы даже не хотим заходить внутрь. Это место имеет отпечаток темного, негативного прошлого. Мы бы сделали там музей или передали это здание какому-нибудь университету», - рассуждает Зеленская.

В интервью Зеленская назвала времена российской аннексии Крыма трагическими и вспомнила о временах, когда ее муж ездил с шоу для военных у линии разграничения.

Зеленская поделилась своей точкой зрения о том, как новый президент будет планировать общение с Путиным. Она отметила, что прямых двусторонних переговоров не стоит ожидать скоро, однако, новый президент готов вести переговоры с Путиным в присутствии международных лидеров.