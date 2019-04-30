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«Зарплаты хватило на то, чтобы сходить купить еды»

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  • 30.04.2019, 17:09

Вчерашние выпускники — о подработках во время учебы.

Даже если наши родители готовы кормить и одевать нас до конца жизни, в какой-то момент становится просто неловко брать у них деньги. Да и хочется финансовой свободы, причем как можно раньше, пишет tut.by.

И здесь проблема, даже несколько: и пары пропускать не хочется, и никто не оформляет без «корочки», и сил не остается, и денег не так уж много в итоге… Или все-таки это стереотипы? Журналисты попросили поделиться опытом выпускников-2018, которые подрабатывали в учебное время.

Дмитрий Пацовский: «Не бойтесь озвучивать свое мнение, даже если оно не совпадает с мнением начальника»

Выпускник БГЭУ, факультет финансов и банковского дела.

Кем работал: менеджером по продажам, специалистом по рекламе.

Зарплата: от 100 рублей (фриланс и подработка в центре подготовки к ЦТ) до 500 рублей (в Gusarov Group за полный рабочий день).

— Еще летом между 10-м и 11-м классом определился, что хочу быть предпринимателем. Но понимал, что сначала нужно получить опыт рядового сотрудника — для этого и искал подработку.

На первом-втором курсах я занимался фрилансом — таргетированной рекламой. Мне это сильно помогло в поиске работы: я стал понимать, как презентовать себя заказчику (или работодателю), что говорить нужно, а что — лучше не надо. После второго курса мне было уже 19 — и я решил идти на стажировку, но не в какую-то компанию, а сразу для себя выбрал Gusarov Group и ничего другого не рассматривал. В одном паблике «ВКонтакте» как раз увидел, что летом там запускают месячную стажировку. Она была неоплачиваемая, но длилась один месяц. С первого июля приступил к обучению, а с первого августа я начал работать — официально, все как надо. Кстати, из восьми стажирующихся на работе остались трое.

С началом учебного года начались проблемы. Но со временем, а не с выполнением домашних заданий в университете. Я их, конечно же, делал. С пар я освобождался в 13.00, в 14.30 уже был на работе. Заканчивал между 18.00 и 19.00. А добираться до офиса надо было час, то есть я тратил на дорогу два часа в день. Это очень много. С другой стороны, не катастрофично. Но через три месяца ушел все равно: я был менеджером по продажам и продавать у меня потом стало не получаться.

После этого я присоединился к компании, которая готовит абитуриентов к ЦТ. Я был знаком с директором, пришел и сказал ему: «Мне кажется, ваш сайт и вашу рекламу можно сделать лучше». И здесь я уже начал реализовывать план по тому, как стать предпринимателем. Понял, что сам пока не смогу рассчитывать на свои силы, зато вспомнил, как готовился к ЦТ, и решил это применить пока в качестве сотрудника. Уже тогда я знал, что буду развивать компанию вместе с директором. Чем, собственно, сейчас и занимаюсь. В первый месяц я не зарабатывал ничего, дальше — по 100 рублей за месяц. Меня это не удовлетворяло после прошлой работы. Но я делал так, чтобы здесь денег было больше, и стал договариваться на долю в компании. Постепенно я получил почти одинаковую с собственником долю. Это случилось к концу третьего курса.

Я всегда работал не ради конкретной суммы — мне просто было важно стать независимым от родителей. Через год после первого трудоустройства мне это удалось. Для меня более весом опыт, чем сумма. Пользуюсь девизом: «Лучше я сейчас потерплю, чтобы потом было лучше».

Устроиться без «вышки» можно: надо настроить себя на то, что какое-то время вы будете бесплатной рабочей силой в обмен на опыт. Главное — не бояться этого и постоянно везде проявлять инициативу, в любом вопросе. Не бойтесь говорить и озвучивать свое мнение, даже если оно не совпадает с мнением руководителя. А еще — обязательно найдите себе человека, который работает в компании уже 2−3 года, и «прикрепитесь» к нему: наблюдайте, что он делает, и анализируйте, почему так, а не иначе.

Уверен, те, кто ноют, что найти работу без диплома нереально и что их «пошлют», не прошли даже и 15 собеседований. Никогда такого не бывает: отказ — это нормально, тем более вежливый. Рано или поздно работа найдется — пройдите 50 собеседований, вот и все.

Анастасия Пилипчук: «Главное — не раскатывать губу»

Выпускница БГУ, филологический факультет.

Кем работала: педагогом-организатором и воспитателем в детском саду.

Зарплата: 140−300 рублей.

— Первая работа, в школе, нашлась благодаря тому, что я там успешно училась и меня рады были видеть. Взяли на полставки педагогом-организатором. Пошла туда, потому что обещали взять меня на распределение, но в месяц, когда уже нужно было подавать заявку, сказали, что ничем помочь не смогут.

Вторая работа нашла меня за тридцать секунд. Нужно было срочно распределение в Минске, чтобы не упрятали в деревню, поэтому пришлось выбрать что-то, где легко возьмут — воспитатель дошкольного образования. Взяли с одного взгляда в резюме. Только обещали одно, а вышло совсем другое. Сплошное надувательство: предлагали группу с белорусским уклоном, где дети пяти лет, и зарплату 500 рублей, а в итоге отправили в ясли с 220 рублями.

Такую работу найти легко: в ясельную группу могут взять в принципе любого. Педагогическое образование им неважно совершенно. Для групп старше в твоей будущей специальности каким-либо образом должно фигурировать слова «педагог», «педагогический», «преподаватель". У меня как раз специальность «Филолог. Специалист по деловой коммуникации. Преподаватель русского языка и литературы». Вообще, из всего коллектива реальных «дошкольников» было человека три, остальные кто угодно: юристы, филологи, экономисты и так далее.

Проблем с совмещением не было. Я сразу просекла взаимную заинтересованность. Им нужен специалист, мне — распределение, поэтому сразу оговорила вопрос о том, чтобы на учебное время мне смены не ставили. Где-то в апреле я начала работать иногда и на две ставки, то есть с 7.00 до 19.00. Иногда надо было выйти за других. Там дежурство, можно сказать, как у врачей. Ночных смен разве что нет. Поскольку учеба у меня была с 14.00 до 19.00, то смены с 7.00 до 13.00 меня вполне устраивали. Правда, недосып был ужасный.

В школе я за полставки получала 140 рублей где-то — это неплохо за четыре часа работы. А когда увидела первую зарплату за ставку в саду, то расплакалась — 220 рублей. За такую тяжелую работу это мизер и унижение. Впоследствии я получала уже около 300 (это с периодическими выходами в две смены). Такое положение вещей, естественно, заставило сделать «ноги» в магистратуру. Теперь, после выпуска, я работаю уже преподавателем в БГУ.

Я дорабатывала репетиторством, поэтому проблем с деньгами не было. У меня ведь еще была и повышенная стипендия. Главное — не раскатывать губу.

Подработка на последнем курсе — это здорово. Во-первых, это опыт, ты уже реально начинаешь понимать, чем хочешь заниматься, а чем нет. Во-вторых, начнешь раньше работать — раньше поймешь, что не твое, и будет больше времени сбежать и найти что-то по душе, как это сделала я. Конечно, работа не должна мешать учебе, если только это классное место по специальности, куда тебя берут по распределению потом. Тогда игра стоит свеч, а так конфликты с преподавателями, грозящими отчислением на последнем курсе, того не стоят.

Анна Бугай: «Зарплаты хватило на то, чтобы сходить купить еды»

Выпускница БГУИР, факультет информационных технологий и управления.

Кем работала: как бы веб-дизайнером.

Зарплата: 50 рублей. Зато с потенциальной возможностью распределения.

— Прям жесткой необходимости подрабатывать у меня не было. И так была высокая стипендия благодаря среднему баллу выше 9, еще от универа доплачивали (была одним из руководителей студсовета). Также у меня было место в общаге, а значит, на аренду квартиры деньги не уходили.

По-моему, где-то в середине третьего курса работа нашла меня сама. Ребята, у которых был стартап, искали дизайнера для приложения. Ну или хотя бы человека, владеющего фотошопом, чтобы набросок интерфейса превратить в нормальный макет для программистов. Этим я занималась примерно год. Дело у них шло медленно, поэтому бывало, что подкидывали мне всего по картинке в месяц. Хотя бывало, что три-четыре макета за раз. В среднем выходило примерно рублей 50 в месяц.

Потом они открыли свою контору и позвали меня работать, чтобы подучить программированию. Хотели, чтобы я знала языки, которые они планируют использовать, а еще предложили возможность распределиться. Ну у меня по этой части все было плохо. Я на тот момент с год пыталась то на курсы, то еще куда устроиться, но часто меня просто игнорировали и даже до собеседования не доходило, так что я согласилась. Сначала платили немного, да и занималась всякой всячиной: и UI дизайном (визуальным), и UX (пользовательский опыт), и тестированием. А теперь нормально.

Разовые подработки еще со старших классов тоже бывали: типа сделать контрольную, поправить курсач, для сайта что-то пофиксить или отфотошопить, но деталей уже не вспомню. Зато есть веселая история! Кажется, это было весной третьего курса. В общем, была ситуация: деньги закончились совсем, родители скинуть не могли, из съестного в шкафу только макароны и заварка, до стипендии пару дней. Причем еда и деньги как-то закончились одновременно и у всех общажных подруг тоже, так что ни занять, ни поесть у друзей не выходило.

Мы скооперировались вчетвером и пошли раздавать рекламки. Заплатили нам мизерные деньги, причем около 20% этого пришлось отдать человеку, который «порекомендовал» нас на эту работу. Остальное поделили поровну. Этой «зарплаты» мне хватило буквально только на то, чтобы сходить купить еды. Но, к счастью, там уже и стипендия подоспела.


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