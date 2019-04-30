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Видеофакт: Поддерживающие Гуаидо военные разоружают сторонников Мадуро

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  • 30.04.2019, 17:15
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Фото: Daniel Blanco/Anadolu Agency/Getty Images

В Венесуэле часть военных перешли на сторону народа.

Звуки стрельбы слышны во вторник близ авиабазы Ла-Карлота в Каракасе, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на издание La Republica.

Появляются первые сообщения о пострадавших; по сведениям издания их по меньшей мере шесть, о характере травм и состоянии людей пока неизвестно.

На кадрах с места событий видны мирные жители, бегущие по мосту, после того как началась стрельба.

Кроме того, на кадрах видны огневые точки, оборудованные около базы военными, которые перешли на сторону Гуаидо. В частности, установлены пулеметы, рядом с которым видны ящики с патронами, а также - с бананами, чтобы бойцы могли подкрепиться, не покидая свои позиции.

В соцсетях также распространяется видео, на котором военные, поддерживающие Гуаидо, разоружают сторонников Мадуро.


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