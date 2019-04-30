Видеофакт: Поддерживающие Гуаидо военные разоружают сторонников Мадуро

Видеофакт: Поддерживающие Гуаидо военные разоружают сторонников Мадуро1
- 30.04.2019, 17:15
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В Венесуэле часть военных перешли на сторону народа.
Звуки стрельбы слышны во вторник близ авиабазы Ла-Карлота в Каракасе, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на издание La Republica.
Появляются первые сообщения о пострадавших; по сведениям издания их по меньшей мере шесть, о характере травм и состоянии людей пока неизвестно.
На кадрах с места событий видны мирные жители, бегущие по мосту, после того как началась стрельба.
Кроме того, на кадрах видны огневые точки, оборудованные около базы военными, которые перешли на сторону Гуаидо. В частности, установлены пулеметы, рядом с которым видны ящики с патронами, а также - с бананами, чтобы бойцы могли подкрепиться, не покидая свои позиции.
Situação na parte exterior da base aérea La Carlota, em #Caracas, capital da #Venezuela: bananas, munição e armas. pic.twitter.com/lvy2EhRTvI— RENOVA (@RenovaMidia) 30 апреля 2019 г.
В соцсетях также распространяется видео, на котором военные, поддерживающие Гуаидо, разоружают сторонников Мадуро.
#Repost from @venezuelalucha— Pamela Johnson (@pamelajohnsonr) 30 апреля 2019 г.
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LIBERTAD #Venezuela #caracas #Libertad #30Abr pic.twitter.com/k7jHpy4s95