Как похудеть без диет 30.04.2019, 17:26

Четыре простых приема без ограничения калорий.

Простые приёмы могут дать значительный результат, если вы будете внимательны к мелочам, пишет сайт golos.ua.

Современные специалисты в области похудения всё больше разочаровываются в диетах. По мнению некоторых, садиться на диету – всё равно что участвовать в перестрелке с палкой вместо ружья. Дело в том, что типовые диеты ограничивают калории, а это приводит к замедлению обмена веществ. Любое ограничение калорий посылает мозгу сигнал: «Наступил голод!» И тело замедляет скорость метаболизма, чтобы не трогать сокровенные запасы – тот самый жир, с которым вы хотели бороться.

Между тем современные исследования указывают на то, что можно потерять значительное количество жира и сохранять результат, не ограничивая калории. Вот несколько простых способов.

Разгоните метаболизм

Скорость, с которой ваше тело сжигает калории, зависит от возраста. Вспомните свою подростковую худобу – когда тело пышет гормонами, скорость метаболизма очень высока и сгорает всё, что ни съешь. Но после 20 лет эта скорость уменьшается на 2% каждые 10 лет. И калории, которые не успевают сгореть, откладываются в жир.

Как компенсировать этот возрастной спад? Набрать и поддерживать мышечную массу чуть выше, чем у обычного человека. Мышцы метаболически активны, они расходуют жир как во время движения, так и в состоянии покоя. Тренируйтесь через день, так как ещё примерно 24 часа после занятий мышцы продолжают расходовать жир. Включите в свою программу отжимания, подтягивания, жимы и приседания с гантелями для укрепления мышц и ходьбу или другую аэробику для сжигания жира.

Найдите компанию

Оказывается, риск растолстеть выше у тех людей, чьи близкие имеют лишний вес. Учёные из США привели статистику: если ожирением страдает близкий друг, то ваш риск растолстеть повышается на 57%. Если брат или сестра – ваш риск набрать массу выше на 40%, а в случае с супругами риск увеличивается на 37%. Поэтому следите за весом вместе с близкими, постарайтесь подключать их к своим тренировкам и прогулкам, тогда результат не заставит себя ждать.

Пейте воду

А не сладкие газировки или соки. Согласно статистике, за последние 30 лет в среднем каждый из нас выпивает 450 ккал в день! Просто потому, что вместо воды мы пьём сладкие напитки. Запомните: если в напитке присутствует сахар – это дополнительные килограммы на талии. Сделайте один-единственный шаг – перестаньте пить любые сладкие напитки, включая алкогольные коктейли, чай и кофе. Вы похудеете минимум на 2 кг за первый же месяц!

Возьмите тарелку поменьше

Исследователи Университета Корнуэлла изучили связь между размерами тарелки и размером порции. Оказалось, что, чем больше и глубже тарелка, тем больше вы съедите. Не всем удаётся заполнять тарелку не полностью, не доедать или не брать добавку. Возьмите тарелку поменьше – и вы увидите, что прекрасно наедаетесь порцией меньшего размера!