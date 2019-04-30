Польша обошла РФ и стала крупнейшим импортером украинских товаров 1 30.04.2019, 17:34

На третьем месте расположился Египет.

Польша в I квартале 2019 стала крупнейшим среди других стран мира импортером украинских товаров, обойдя Российскую Федерацию.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствуют данные Государственной фискальной службы, опубликованные на Facebook-странице правительственной кампании Ukraine Now.

Украина в первом квартале экспортировала в Польшу товаров на $818 млн, в РФ - на $759 млн.

На третьем месте Египет - $652 млн, на четвертом Китай - $640 млн. Пятерку топ-импортеров украинских товаров замыкает Турция - $638 млн.

Всего за I квартал украинскими компаниями было экспортировано товаров на $12,3 млрд, что на 7% выше, чем за аналогичный период 2018 года.

Экспорт в страны Евросоюза вырос на 5% - $5,27 млрд.