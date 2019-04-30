закрыть
30 апреля 2019, вторник, 18:24
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
За нашу и вашу свободу!
Рубрики

Стало известно, какой будет погода в первые дни мая

  • 30.04.2019, 17:56
Фото: bymedia

Прогноз погоды на ближайшие три дня.

1 мая погодные условия Беларуси в основном будет определять периферия скандинавского антициклона, сформированного в прохладном воздухе северных широт, днем по юго-востоку страны скажется влияние фронтального раздела, сообщает Гидромет.

Ожидается увеличение облачности. Преимущественно без осадков, лишь в дневные часы по юго-востоку кратковременные дожди, местами грозы, в отдельных районах Гомельской области сильные дожди. Ветер восточный умеренный, днем по юго-востоку республики порывистый, местами до сильного. Температура воздуха минимальная ночью +1..+7°С, в отдельных районах заморозки до 0..-2°С; максимальная температура в середине дня +12..+18°С, местами по Гомельской области +9..+11°С. Атмосферное давление будет падать.

2 мая ночью территория республики в основном будет находиться в области повышенного атмосферного давления, лишь на юго-востоке скажется влияние атмосферного фронта, днем страна окажется под влиянием неустойчивой воздушной массы, поступающей с Балтийского моря. Ночью и утром по юго-востоку, днем местами по республике пройдут кратковременные дожди. Днем в отдельных районах возможны грозы. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем западный порывистый, местами, в основном по северо-западу, сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +1..+7°С, местами заморозки до 0..-2°С; максимальная днем от +12°С по северо-западу до +22°С по юго-востоку.

3 мая погодные условия будут определять атмосферные фронты от циклона, смещающегося с Балтийского моря на северо-западные районы европейской части России. Местами пройдут кратковременные дожди. Ветер западный порывистый, местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +2..+8°С, максимальная днем +9..+16°С, по юго-востоку до +19°С.


популярное за неделю

Мнение

Сайт «Хартия-97» нужно сохранить любой ценой
Сайт «Хартия-97» нужно сохранить любой ценой Наталья Радина
Какая люстрация без реституции?
Какая люстрация без реституции? Ирина Халип
Россия затаилась
Россия затаилась Богдан Яременко
Последний защитник линии Сталина
Последний защитник линии Сталина Владимир Халип