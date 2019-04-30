Стало известно, какой будет погода в первые дни мая 30.04.2019, 17:56

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Прогноз погоды на ближайшие три дня.

1 мая погодные условия Беларуси в основном будет определять периферия скандинавского антициклона, сформированного в прохладном воздухе северных широт, днем по юго-востоку страны скажется влияние фронтального раздела, сообщает Гидромет.

Ожидается увеличение облачности. Преимущественно без осадков, лишь в дневные часы по юго-востоку кратковременные дожди, местами грозы, в отдельных районах Гомельской области сильные дожди. Ветер восточный умеренный, днем по юго-востоку республики порывистый, местами до сильного. Температура воздуха минимальная ночью +1..+7°С, в отдельных районах заморозки до 0..-2°С; максимальная температура в середине дня +12..+18°С, местами по Гомельской области +9..+11°С. Атмосферное давление будет падать.

2 мая ночью территория республики в основном будет находиться в области повышенного атмосферного давления, лишь на юго-востоке скажется влияние атмосферного фронта, днем страна окажется под влиянием неустойчивой воздушной массы, поступающей с Балтийского моря. Ночью и утром по юго-востоку, днем местами по республике пройдут кратковременные дожди. Днем в отдельных районах возможны грозы. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем западный порывистый, местами, в основном по северо-западу, сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +1..+7°С, местами заморозки до 0..-2°С; максимальная днем от +12°С по северо-западу до +22°С по юго-востоку.

3 мая погодные условия будут определять атмосферные фронты от циклона, смещающегося с Балтийского моря на северо-западные районы европейской части России. Местами пройдут кратковременные дожди. Ветер западный порывистый, местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +2..+8°С, максимальная днем +9..+16°С, по юго-востоку до +19°С.