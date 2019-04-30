Помпео заявил о полной поддержке действий Гуаидо 1 30.04.2019, 18:00

Майкл Помпео

Фото: Reuters

Сегодня президент Венесуэлы Хуан Гуаидо объявил о начале «Операции свобода».

Правительство США полностью поддерживает действия президента Венесуэлы Хуана Гуаидо, который обратился к военным Боливарианской Республики с призывом свергнуть Николаса Мадуро. Об этом заявил государственный секретарь США Майкл Помпео на своей странице в Twitter, пишет rbc.ua.

"Сегодня Хуан Гуаидо объявил о начале "Операции свобода". Правительство США полностью поддерживает народ Венесуэле в его стремлении к свободе и демократии. Демократию не победить", - заявил он.

Today interim President Juan Guaido announced start of Operación Libertad. The U.S. Government fully supports the Venezuelan people in their quest for freedom and democracy. Democracy cannot be defeated. #EstamosUnidosVE — Secretary Pompeo (@SecPompeo) 30 апреля 2019 г.

Напомним, что часть военных Венесуэлы поддержали лидера оппозиции Хуана Гуаидо в свержении Николаса Мадуро. По словам лидера венесуэльсткой оппозиции Гуаидо, в армии "приняли верное решение" и готовы поддержать оппозицию, чтобы оказаться "на правильной стороне в истории". Военные, как утверждает Гуаидо, "будут развертывать силы, чтобы добиться прекращения узурпации".

Кроме того, после появления сообщения с призывом Хуана Гуаидо о восстании группы военных в стране ограничили доступ к социальным сетям.

Также в столице страны в Каракасе произошли массовые столкновения возле авиационной базы, на которой ранее выступил лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо. Сообщается, что военные, которые поддерживают режим действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро, используют слезоточивый газ против сторонников лидера оппозиции.