РБК: В Кремле рассматривают сенатора Мезенцева на пост посла в Беларуси 4 30.04.2019, 18:04

Дмитрий Мезенцев

Сохранит ли новый посол статус спецпредставителя Путина - не известно.

Кремль готовит отставку посла в Беларуси Михаила Бабича. Основным кандидатом на пост посла России в Беларуси стал член Совета Федерации России Дмитрий Мезенцев. Об этом РБК рассказал источник, близкий к администрации президента, подтвердил другой собеседник, близкий к Кремлю, и источник в Госдуме.

Собеседник, близкий к МИДу Беларуси, сказал журналистам, что Мезенцев является приоритетной кандидатурой на должность посла в Минске, об этом же сообщил источник в Совете Федерации.

Сам Мезенцев во вторник не ответил на звонки РБК.

Мезенцев сменит в Минске Михаила Бабича, который был назначен главой дипмиссии в 2018 году и получил также пост специального представителя президента России по развитию торгово-экономических отношений с Беларусью. Сохранит ли новый посол статус спецпредставителя президента, собеседники не сказали.