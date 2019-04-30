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Что происходит с визовыми центрами в Беларуси?

  • 30.04.2019, 18:15

Визовые центры Литвы и Польши испытывают сейчас какую-то нереальную нагрузку под названием «технический сбой».

Кто ее создал — непонятно. Официально отказываются комментировать. Кулуарно сотрудники говорят, что поток людей большой и, возможно, все связано со сменой адреса (литовский визовый центр переехал).

Все письма, поступающие сейчас в редакцию «Онлайнера», содержат один вопрос: что происходит?

«Прежде у меня не возникало вопросов с получением польской визы, но все изменилось. Мы все уже, наверно, давно смирились, что вместо 60 евро за визу приходилось кормить визовый центр за 15 евро. Но теперь больше: по указанному единственному номеру +375 (17) 388-02-46 нет никакой надежды дозвониться. А если дозвонишься, то ответишь на пару контрольных вопросов, повисишь пару минут на линии и услышишь: технические неполадки, пробуйте еще, — пишет Валерий. Мужчина подозревает, что случайности неслучайны: — Вам любезно помогут записаться и подготовить документы в визовый центр специальные визовые агентства. Аппетит последних растет каждый месяц, и сегодня они готовы вам помочь почти еще за 40 евро. Когда этому нелепому зарабатыванию придет конец?»

«Могу ли я еще чем-нибудь вам помочь?»

Звоним в польский визовый центр. Три-четыре раза слушаем: «Линия перегружена» — потом голос предупреждает, что по техническим причинам через кол-центр записаться нельзя, потом узнаем порядковый номер в очереди, наконец трубку поднимает Валерия.

— Добрый день. Можно записаться?

— Город? Цель поездки? Гражданство? Ожидайте...

Три минуты музыки — Валерия на связи:

— Спасибо за ожидание, но, к сожалению, регистрация невозможна по техническим причинам. Вы можете повторно обращаться на информационную линию.

— А можно к вам прийти и зарегистрироваться лично?

— К сожалению, есть две формы: регистрация самостоятельно на сайте либо по инфолинии.

— Давно у вас появились эти технические проблемы?

— Обращайтесь. Попробуйте через минуту. У нас нет информации по поводу того, когда технические проблемы будут решены. Могу ли я еще чем-нибудь вам помочь?

— Хм. Ну вы уже и так ничем не помогли. Спасибо.

— Спасибо, до свидания.

Еще одно письмо, на этот раз о литовском визовом центре.

«Вот уже третью неделю невозможно записаться на подачу документов ни через сайт, ни по телефону. Сотрудники кол-центра упорно повторяют заученную фразу о том, что на сайте ведутся технические работы, и, когда закончатся, никто не знает, — пишет Татьяна. — На самом сайте никаких объявлений не висит. Страница с записью просто недоступна. Складывается впечатление, что таким образом просто то ли наплыв разгружают, то ли еще что. Полнейшая неразбериха. Очень хотелось бы получить хоть какие-то комментарии о ситуации со стороны руководства центра. А обычных людей они просто игнорируют».

Идем на Бобруйскую, в ТЦ Galileo, куда переехал литовский визовый центр (в этом же здании работает и польский).

«Комментариев не будет»

На входе вежливые молодые люди запрещают снимать и, связавшись с руководством, передают их слова: никаких комментариев не будет.

Видно, что в зале очень много людей. То есть ни о какой остановке работы и речи не идет. Каждую минуту сюда входят новые люди, чтобы занять очередь, и выходят те, кто успел подать документы или даже забрать паспорт с шенгенской визой.

Вот что говорят сами люди.

Юлия

— Мне удалось попасть через туристическую фирму, помогали их консультант с программистом. Так найти время невозможно. Пробовали — ничего не получается. Услуга фирмы стоила около 25 рублей. Всего виза обошлась в 197 рублей. Только что дали на три месяца — первый раз, поэтому ожидаемо. Почти столько же занял весь процесс получения.

Рогнеда

— Да, форма записи на сайте не работает и сложно дозвониться. Почему — не знаю.

— А как вы записали свою клиентку? (Рогнеда — турагент. — Прим.)

— Мы на Грецию подаемся — там проблем с записью нет.

Андрей

— Сам записался полторы недели назад через онлайн-форму на сайте. Сначала был сбой, а на следующий день получилось. Мне кажется, что основная причина в ажиотаже перед праздниками, который люди сделали.

Виктория

— Раньше подавалась через посольство Польши, а теперь туда просто невозможно дозвониться. Поэтому позвонила в визовый центр — со второго раза получилось. Две недели на подготовку документов, и две недели ждала паспорт. Все хорошо, на два года дали. Хотя просила на три...

Юлия

— С 10 апреля не могла записаться — говорили, что то система не работает, то технические работы на сайте. Каким-то чудом вчера дозвонилась.

Михаил

— Я полтора месяца назад начал заниматься этим вопросом и сразу обратился к тем, кто делает услугу за деньги. 60 рублей — и готово.

Юлия

— Пришла подавать документы на визу по карте поляка, а здесь со вчерашнего дня внесли изменения — нужно записываться предварительно. Никакой предупреждающей информации об этом нет. Очень некрасиво. В итоге мои пожелания выслушали, но повторили: нужно записываться. А это невозможно! Технические сбои.

Раньше была еще на сайте ссылка «Как заполнять анкету», теперь убрали и вместо этого предлагают услугу по заполнению за 11 рублей. Как-то мне это неинтересно, могу сама сделать бесплатно.


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