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Премьер-министры стран ЕАЭС не смогли договориться о распределении таможенных пошлин

  • 30.04.2019, 18:20

Беларусь настаивает на их пересмотре.

Во вторник, 30 апреля, на заседании межправительственного совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС) премьер-министры не смогли договориться о распределении таможенных пошлин — в связи с тем что Беларусь настаивает на их пересмотре, консультации будут продолжаться еще в течение двух-трех недель. Если решение не будет найдено, страны будут вынуждены вернуться к предыдущей схеме распределения — тогда права на часть пошлин лишится Кыргызстан. Не удается странам и наладить эффективную работу по снятию барьеров на внутреннем рынке. Впрочем, одно из препятствий практически удалось снять — в части ограничения Россией поставок белорусского молока, передает kommersant.ru.

Премьер-министры стран «пятерки» во вторник на заседании межправительственного совета ЕАЭС одобрили проект «Евразийская сеть промышленной кооперации, субконтракции и трансфера технологий». Этот проект предусматривает, что в рамках общей сети предприятия смогут находить возможных партнеров, представлять промышленные проекты и вести над ними совместную работу, а также искать сведения о компаниях и подрядчиков для исполнения контрактов. По словам министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) по внутренним рынкам и информатизации Карине Минасян, в рамках сети будет действовать сервис трансфера технологий, а также к системе смогут присоединяться компании и третьих стран, что позволит увеличить экспортный потенциал стран «пятерки». В ЕЭК оценивают этот проект как «первый реально интеграционный проект» на территории ЕАЭС.

Один из ключевых вопросов повестки — распределение сумм ввозных таможенных пошлин между бюджетами стран «пятерки» — обсуждался в закрытой части. Напомним, сейчас ввозные таможенные пошлины распределяются исходя из следующих пропорций: Армения — 1,22%, Беларусь — 4,56%, Казахстан — 7%, Кыргызстан — 1,9%, Россия — 85,26% — эти нормативы действуют до конца года. Четыре страны-участницы выступают за закрепление такого порядка на бессрочной основе. На перераспределении настаивает Минск — либо за счет изменения методики (расчет доли как среднее из объемов импорта из стран вне СНГ, объемов внутреннего потребления импорта, а также объемов уплаченных на территории стран сумм ввозных пошлин), либо за счет проведения «технической корректировки» за счет увеличения доли страны на 1%, который белорусская сторона считает недополученным. Пока, как рассказал по итогам заседания премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, решение по этому вопросу не принято.

«Мы слышим аргументы наших белорусских партнеров, в то же время если мы не договоримся до определенного времени, то все возвращается к прежней модели. И Кыргызстан (последняя страна, вступившая в союз,— в связи с ее принятием в ЕАЭС нормативы распределения были пересмотрены.— Прим.) вообще участие в этом процессе утрачивает»,— сказал российский премьер. По словам господина Медведева, страны договорились «интенсивно поработать» в ближайшие две-три недели и найти решение путем консультаций между правительствами — видимо, решение может быть найдено к встрече глав стран ЕАЭС 29 мая.

Практически все премьер-министры сделали акцент на том, что препятствия и барьеры во взаимной торговле стран «пятерки» пока не исчезают. Напомним, готовясь к сегодняшнему заседанию, ЕЭК констатировал, что в 2018 году из 71 препятствия (среди них — 17 барьеров, то есть прямых нарушений норм ЕАЭС) было снято лишь одно ограничение — в комиссии предупреждали о риске сохранения большей части препятствий и по итогам этого года. Наиболее оптимистично во вторник был настроен Аскар Мамин, полагавший, что выявление новых препятствий говорит о все более тесном сотрудничестве между государствами. Премьер-министр Беларуси Сергей Румас, напротив, скорее, искал виноватых, спрашивая: «В чем причины роста количества препятствий в торговле — в несовершенстве нашего договора или в правовом нигилизме отдельных государств-членов?» «Все эти препятствия есть во всех экономиках — нет ситуации, когда какая-то экономика (ЕАЭС) стерильна, а другие экономики смотрят с завистью»,— примирительно добавил Дмитрий Медведев.


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