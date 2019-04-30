Мировые цены на нефть превысили $72 за баррель 4 30.04.2019, 18:22

Об этом свидетельствуют данные торгов.

Мировые цены на нефть эталонных марок усилили рост и превысили рубеж в $72 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов во вторник, 30 апреля.

Так, июньские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures по состоянию на 18:17 по по Минску выросли до $72,64 за баррель.

Напомним, в начала прошлой недели цены нефть активно росли и превышали $75, достигнув пика с октября 2018 года. Однако 26 апреля «черное золото» резко подешевело на новостях о существенном росте запасов нефти в США.