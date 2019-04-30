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Обманутые витеблянки: Экстрасенсы выманили 160 тысяч долларов

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  • 30.04.2019, 18:43
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Один звонок якобы экстрасенсам перевернул жизнь женщин: лишил сна, денег и здоровья.

- Знаю, что думают обо мне люди: «Сама дура виновата», «нормальный человек так бы не поступил»… Да я бы и сама так подумала, если бы не вляпалась. Мне не стыдно сейчас об этом рассказывать. Хочу добиться справедливости и рассказать обо всем людям, которые, как я, легко могут оказаться на крючке мошенников.

Людмиле Германовой из Витебска 56 лет, по образованию медик, сейчас - предприниматель. На углу дома, где еще недавно ее семья счастливо жила в четырехкомнатной квартире, висит растяжка с надписью «Продам». Женщина должна так много денег, что в кредит сейчас ей не дают даже электрочайник, пишет kp.by.

Людмила - фигурант уголовного дела, которое несколько лет назад в Витебске не с первого раза, но все же возбудили - по факту мошенничества в особо крупном размере.

- Сделав один необдуманный звонок, я лишилась практически всего. Сейчас искупаю вину перед близкими, а все заработанное отдаю тем, кто однажды решил меня выручить. Несколько лет назад от самоубийства женщину спасла только мысль о родителях, которых не на кого оставить. Мои папа и мама - участники войны, с инвалидностью. Сестра тоже больна… Все лежачие. В те дни папа буквально кричал от боли. Охватило отчаянье, опустились руки.

Что произошло? Включила телевизор… На телеканале «Нано» говорили: «Экстрасенс Надежда Степанова излечит ваших родных…» Я всегда очень скептически относилась к этим машущим в экране телевизора женщинам, но эта не махала, выглядела прилично. В эфире предлагали сделать пробный, ни к чему не обязывающий бесплатный звонок, проконсультировать. Позвонила. А вдруг!

Людмила показывает фотографию той самой женщины экстрасенса. В тот день она сфотографировала ее прямо с экрана телевизора, чтобы подстраховаться. Теперь это фото приобщено к уголовному делу.

На встречу с журналистами кроме этой фотографии в качестве подтверждения своих слов Людмила уже третий год носит удостоверения инвалидов - родителей и сестры, справку от медиков, в которой подтверждается, что женщина психически здорова, а заодно и кипу документов, в которых указано, когда, на какие счета, фамилии и сколько именно она перечислила денег…тому самому экстрасенсу и ее помощникам.

Листаю: 7 тысяч долларов, 3 тысячи долларов… Всего 38 переводов на общую сумму в 120 тысяч долларов!

«В психбольницу муж нес на руках почти бездыханную»

- В тот день со мной поговорили помощники экстрасенса и сказали, что на нашу семью наведена порча и все мои проблемы - это только начало. Нужно срочно принимать меры. Ну куда уж еще хуже? Согласилась на один сеанс.

Людмиле предложили сеансы по телефону, которые нужно оплачивать.

- Не в обиду, но задам вопрос. Допустим, вы верите в экстрасенсов. Но неужели реально верили, что вам способны помочь по телефону? Ведь если есть деньги, куда более рационально обратиться к зарубежным медикам - уж если белорусским не доверяли?

- Я была в состоянии, когда человек готов поверить во все. Оплатила сеанс и ждала звонка. В тот день я попала на крючок, с которого они меня больше не спускали. После разговоров с ними как будто затуманилось сознание. Звонили каждый день. Сеансы были разные, и атрибуты для них тоже. К примеру, нужно поставить на стул банку с водой, а дальше ясновидящая читала молитвы. Или же молитвы нужно было читать мне. Далее говорили, что нужны еще сеансы. И за них тоже нужно платить.

- Неужели у вас не возникло подозрений?

- Они как в воду глядели. Рассказывали, как выглядит мой дом, моя комната, подробности из моей жизни, о которых больше никто не мог знать. Откуда? Разговаривали долго, медленно. Только спустя время я поняла, что это был гипноз. Они вводили меня в такое состояние, в котором я сама все рассказывала. После разговоров с ними становилось плохо. Ноги не держали, руки не слушались. Давление стало скакать. Все зашло настолько далеко, что я похудела на 12 кг, теряла сознание и, простите, начала даже мочиться.

- И родные ничего не заподозрили?

- У меня очень хорошая семья. Но экстрасенсы мне сказали, чтобы я ничего не рассказывала, иначе все умрут.

Квитанции о денежных переводах женщина прятала. Их обнаружили уже после того, как Людмила начала бороться с влиянием на нее экстрасенсов. Дочь женщины случайно нашла их под 500-литровым аквариумом. Оказалось, звонки и переводы длились целый год!

- Простите, но откуда у вас такие деньги?

- Сначала потратила все, что у меня было. Потом в ужасе стала одалживать. Я порядочная женщина, мне люди доверяли и давали в долг. Хорошо хоть в кредиты не залезла. Еще одна женщина из Витебска, которая тоже попалась в сети экстрасенсов, продала квартиру. Семья ее не поняла, и теперь она спит на полу в квартире дочери…

Мы проверили информацию и даже встретились с этой женщиной. История оказалась правдивой. Галина - экономист, с двумя высшими образованиями, 62 года. Экстрасенсу-травнику позвонила в надежде избавиться от аллергии. В результате отдала мошенникам все свои деньги, продала квартиру, влезла в долги, взяла кредиты…И тоже под страхом смерти за родных и близких. Чуть позже люди, которые одолжили ей денег, подали на нее в суд…Сейчас женщина практически без средств к существованию. Она отдала мошенникам 40 тысяч долларов!

- Когда все это прекратилось?

- Муж приехал от детей, а я совсем плохая. Заторможенная, почти не ем, невменяемая. Стала терять сознание. Он позвонил знакомым, и меня отвезли в психоневрологический диспансер. Прямо туда мне позвонили мошенники и стали угрожать: «Если ты, с…ка, не перечислишь деньги, все сдохнут». К тому моменту я уже стала говорить им, что денег у меня просто нет. Еще до больницы начала с ними ругаться:

- Вы мне родителей не вылечили, такую сумасшедшую сумму денег вам отдала. Что же вы делаете с людьми?

Тогда помощник экстрасенса мне сказал: «В твоей ситуации только взять и задавиться». Я взяла веревку и пошла в теплицу. Но там одумалась. На кого останутся мама и папа? Но и сумма, которую я им отдала, действительно огромная. Я чувствовала страх и безысходность. Как теперь мне эти деньги людям отдать? Я не знала, что делать. Постоянно говорила об этом мошенникам. В какой-то день они мне сказали: «Все твои проблемы решатся, если ты сбросишься с крыши дома». Меня толкали к самоубийству. Я поднялась на крышу дома, а они вели меня по телефону и говорили: «Остался только один шаг, и все будет позади». Что от этого шага меня тогда остановило, не знаю…Помню только дикий страх и слезы, которые душили.

В больнице врачи забрали у женщины и отключили телефон.

- Уже когда начали разбираться, что к чему, муж узнал, сколько денег я перечислила. Он оставил меня в больнице и написал заявление в милицию, - вспоминает Людмила.

«Бьемся как рыба о лед, но добиться ничего не можем»

В себя Людмила приходила несколько месяцев.

- Уголовное дело возбуждать не хотели. Главный аргумент: «Вы сами добровольно перечислили деньги, и переводы шли не в нашу страну, а в Россию».

Позже врачи подтвердили: Людмила была под гипнотическим воздействием. А дальше оказалось, что таких же жертв только в Витебской области не меньше десятка. Позже их всех объединили в одно уголовное дело и даже проверили на вменяемость. У всех есть справки о психическом здоровье. Среди жертв экстрасенсов - финансисты, экономисты, предприниматели, даже профессор. Кто-то потерял мужа и позвонил им в состоянии депрессии, еще одна женщина - после кровоизлияния в мозг. Кого-то лечили травами, кому-то обещали волшебный амулет. Но заканчивалось все как под копирку. Когда мошенники понимали, что деньги заканчиваются, на жертв начинали давить, угрожать здоровью и жизни родных, толкали к самоубийству.

Сейчас все жертвы мошенников общаются между собой, вместе пытаются добиться правды. С ними мы тоже говорили. Называть свои фамилии многие боятся. Ну и стыдно. Почти у всех напряженные отношения с родными. Одной женщине мошенники помогали продать дачу, сами нашли покупателя. Все смотрели телеканалы «Нано» и «Вектор ТV» по кабельному телевидению. Чаще всего передачу «Магнетизм». В ее описании в интернете написано «Программа об удивительных способностях человека».

- Я вляпалась в эту историю в 2016 году, в 2017-м возбудили уголовное дело. Но с тех пор ничего не сдвинулось с мертвой точки. Сменилось уже несколько следователей.

- Еще куда-то за помощью обращались?

- Бьемся как рыба о лед, но добиться ничего не можем. Рассказывали журналистам, были на приеме у главы Администрации президента Натальи Кочановой. Она выслушала, но сказала, что не знает, что с этим делать…

Обращались к «депутату» Вадиму Девятовскому. Он обещал помочь. Стали даже писать запрос на тот российский телеканал. Хотели, чтобы нам предоставили видеоролик, в котором рекламировались услуги экстрасенсов. Ведь у нас в стране такая реклама запрещена. Но нам его не предоставили. Сказали, что по российским законам их хранят три месяца…

Дозвонились даже Александру Гордону на телепередачу «Мужское и женское». Он пригласил нас на передачу. Поехали, все рассказали. После эфира нам предоставили машину, и мы написали заявление в генпрокуратуру Москвы. Там сказали, что в день у них по 40 таких заявлений. В России деятельность экстрасенсов не запрещена. И пострадавших там тысячи!

После той передачи мне позвонили те самые экстрасенсы и с издевкой сказали: «Ну что, дура безмозглая, чего ты хотела добиться?» Намекнули, что у них там все схвачено-проплачено, и что они нам не по зубам.

Написала даже Жириновскому! По телефону ведь экстрасенсы говорили, что он у них тоже лечится, да и представлялись специалистами Центра парапсихологии РФ под руководством Дмитрия Медведева. Неужели они потерпят, чтобы мошенники втаптывали в грязь и их имя?

- Вы сейчас говорили о Владимире Жириновском и премьере Медведеве? -удивляюсь.

- Мы родом из Советского Союза, привыкли верить телевидению. По одним и тем же телеканалам сначала говорят политики и президент, следом - мошенники. Так кому ж верить?

Смотрю кипу документов, с которой женщина пришла к нам на встречу, и действительно - нахожу ответ от Владимира Жириновского! В общих словах лидер ЛДПР ответил, что вопрос с обманом мошенников-экстрасенсов вне его компетенции и что описанная Людмилой проблема должна быть решена в судебном порядке, а в работу суда вмешиваться политик не считает правомерным.

- Мы стучимся в закрытую дверь, - вздыхает Людмила.- Очень хотим попасть на прием к президенту. Дело уже несколько лет на стадии расследования, мы боимся, что вся эта ситуация так и зависнет в воздухе. Вернуть свои деньги я уже и не мечтаю, но если мы - граждане этой страны - смогли доказать, что в отношении нас совершено преступление, почему не можем рассчитывать на помощь своего же государства?


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