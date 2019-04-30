Путин о ситуации с «Дружбой»: Ущерб для РФ очень серьезный 12 30.04.2019, 18:46

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Президент РФ заявил о серьезном экономическом и имиджевом ущербе.

Президент РФ Владимир Путин назвал очень серьезным имиджевый, экономический и материальный ущерб для РФ от ситуации на нефтепроводе "Дружба", передает РИА «Новости».

"Ущерб для нас и экономический, и материальный, да и имиджевый очень серьёзный", - заявил Путин на встрече с председателем правления и президентом ПАО "Транснефть" Николаем Токаревым, комментируя ситуацию.

Проблема с качеством нефти, поступающей из России в Беларусь по "Дружбе", возникла во второй декаде апреля. "Транснефть" признала повышенное содержание в ней хлоридов и заявила о принятии мер для скорейшего решения проблемы.

Польша и Украина, через которые нефть по "Дружбе" идет транзитом в другие страны Европы, остановили прием нефти 24 и 25 апреля соответственно.

Соответствующая техрегламенту ЕАЭС нефть достигла приграничной с Беларусью станции "Унеча" нефтепровода "Дружба" 29 апреля, сообщил в понедельник представитель курирующего ТЭК вице-премьера РФ Дмитрия Козака.

"Белнефтехим" во вторник уточнил, что прибытие чистой российской нефти на белорусскую территорию ожидается не ранее 23.00 2 мая, а на НПЗ в Мозыре она поступит не ранее 4 мая.

Российская нефть по "Дружбе" сначала приходит в Беларусь, а на ее территории в районе Мозырского НПЗ трубопроводная система раздваивается на две ветки: одна идет в Польшу и далее в Германию, вторая - в Украину и далее в Словакию, Венгрию и Чехию.