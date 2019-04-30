Весна 4 Виктор Горбачев

30.04.2019, 19:09

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Виктор Горбачев

Фото: Facebook

Известный предприниматель Виктор Горбачев — о последних громких задержаниях.

Весна. Время сажать. Нет-нет. Вы не о том подумали. Весенние посадки в сельском хозяйстве? Ну, это само собой. Весной сажают и сеют, а по осени — убирают и собирают. Все по плану.

Все под колпаком у «главного» и по другим посадочкам. Вы заметили? Чем ближе «основная» избирательная кампания в стране — тем больше этих посадок. Народ хочет зрелищ? Милости просим к экранам. Все для вас.

Карающий меч летит во все стороны. Да по головам — от мелкого до крупного чиновника. «Дело врачей» уже давно в тени, пора новый шум поднимать. Борьба с коррупцией требует жертв.

Обещанного четверть века ждут. Помните? Борьбу начали с ящика гвоздей, а заканчивают — опечатыванием фазенд, изъятием пакетов и коробок с большими «бабульками». И чем больше срок правления и борьбы — тем больше размеры коробок.

Что не сделаешь, ради очередной элегантной и красивой победы на своих выборах? Всех под раздачу. И кто тело охранял, и кто связь обеспечивал. Всех на Колыму. Ой, сорри, нет уж той Колымы в личном распоряжении. Так что сначала в местные «арестантские» дома, а потом и в колхозы. Руководить там посадками зерновых.

Впрочем, такими темпами скоро колхозов в стране не хватит. Многие разводят руками: знают же на что идут. Да, знают и садятся в кресло, с надеждой, что пронесет. Кого-то там зацепит, но не их…

Но не проносит. Система сжирает на своем пути все и всех. И чем больше срок правления — тем выше чины «для пожирания».

Страсти накаляются. «Величины» берутся под стражу. Развязка все ближе. Спектакль предвыборный преподносит очередной акт. Брошен звоночек всем административным работникам и военным.

Весна. Время сажать. Даже страшно представить, а что же будет осенью?

Виктор Горбачев, «Салiдарнасць»