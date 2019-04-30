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Зеленский пообещал трудиться как Джордж Вашингтон

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  • 30.04.2019, 19:05
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Владимир Зеленский

Новоизбранный президент Украины также открыл конкурс на должность «представителя президента».

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский записал новое видеообращение, где привел цитату первого президента США Джорджа Вашингтона и открыл конкурс на должность "представителя президента", передает nv.ua.

Зеленский поблагодарил своих избирателей и пообещал "трудиться на совесть".

"230 лет назад состоялась инаугурация первого президента США Джорджа Вашингтона. Я не сравниваю себя с этим деятелем, пока еще рано. Но приведу цитату: "Трудись, чтобы в твоей душе не угасли эти крошечные искры небесного огня, называемых совестью". Это я вам, украинцы, всем обещаю ", - сказал Зеленский.

Также он объявил конкурс на должность "представителя президента". Требованиями он назвал знание трех языков: украинского, английского и русского, опыт в журналистике или публичной деятельности и готовность "работать 24/7".

Во вторник, 30 апреля, ЦИК Украины объявила официальные результаты второго тура выборов президента Украины. Владимир Зеленский набрал 73,22% голосов и избран на пост президента Украины.

Напомним, 73,22% (13,5 млн) избирателей проголосовали во втором туре выборов президента 21 апреля за Зеленского, а 24,45% (4,5 млн) - за действующего главу государства Петра Порошенко, согласно переданным ЦИК электронной системой предварительным данным со всех участков.


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