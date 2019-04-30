закрыть
30 апреля 2019, вторник, 21:05
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
За нашу и вашу свободу!
Рубрики

Сторонники Гуаидо устроили акцию возле авиабазы Ла-Карлота в Каракасе

  • 30.04.2019, 19:30
  • 1,368
Хуан Гуаидо

Гуаидо объявил, что к оппозиции в Венесуэле присоединились «основные воинские части Вооруженных сил».

На митинге, который лидер венесуэльской оппозиции, спикер местного нацсобрания Хуан Гуаидо проводил у территории авиабазы Ла-Карлота в Каракасе, были слышны звуки выстрелов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

Перестрелку, указали собеседники агентства, они вели с солдатами, выступающими в поддержку диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро. По всей видимости, стреляли боевыми патронами, указали свидетели случившегося. Других деталей о происшествии они не привели. Есть ли в результате перестрелки пострадавшие, также неизвестно.

Чтобы разогнать людей, указывает Reuters, власти применили против них слезоточивый газ.

Ранее 30 апреля Гуаидо объявил, что к оппозиции в Венесуэле присоединились «основные воинские части республиканских Вооруженных сил». Вместе с этим он объявил о начале финальной стадии операции «Свобода», которая направлена на удаление Мадуро от власти и «прекращение узурпации» в стране. Людей спикер нацсобрания призвал выйти на улицы. Массовые митинги в Венесуэле возобновились.


популярное за неделю

Мнение

Сайт «Хартия-97» нужно сохранить любой ценой
Сайт «Хартия-97» нужно сохранить любой ценой Наталья Радина
Какая люстрация без реституции?
Какая люстрация без реституции? Ирина Халип
Россия затаилась
Россия затаилась Богдан Яременко
Последний защитник линии Сталина
Последний защитник линии Сталина Владимир Халип