Сторонники Гуаидо устроили акцию возле авиабазы Ла-Карлота в Каракасе 30.04.2019, 19:30

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Хуан Гуаидо

Гуаидо объявил, что к оппозиции в Венесуэле присоединились «основные воинские части Вооруженных сил».

На митинге, который лидер венесуэльской оппозиции, спикер местного нацсобрания Хуан Гуаидо проводил у территории авиабазы Ла-Карлота в Каракасе, были слышны звуки выстрелов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

Перестрелку, указали собеседники агентства, они вели с солдатами, выступающими в поддержку диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро. По всей видимости, стреляли боевыми патронами, указали свидетели случившегося. Других деталей о происшествии они не привели. Есть ли в результате перестрелки пострадавшие, также неизвестно.

Чтобы разогнать людей, указывает Reuters, власти применили против них слезоточивый газ.

Ранее 30 апреля Гуаидо объявил, что к оппозиции в Венесуэле присоединились «основные воинские части республиканских Вооруженных сил». Вместе с этим он объявил о начале финальной стадии операции «Свобода», которая направлена на удаление Мадуро от власти и «прекращение узурпации» в стране. Людей спикер нацсобрания призвал выйти на улицы. Массовые митинги в Венесуэле возобновились.