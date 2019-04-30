Андрей Сидоренко: В третьем периоде матча с венграми действовали уже на контратаках, по счету 30.04.2019, 19:45

Андрей Сидоренко

Фото: khl.ru

Главный тренер сборной Беларуси Андрей Сидоренко подвел итог матчу с командой Венгрии (3:1).

- С победой! Сегодня игра больше понравилась, чем вчера?

- Да. Сегодня была большая концентрация внимания. Старались выполнять игровое задание. Немножко разочаровало начало матча. Проспали, долго вкатывались. Все прекрасно понимали, что сопернику, чтобы продолжать борьбу, нужно выигрывать. К этому команда подготовилась. Очень терпеливо работали на протяжении всего матча. Ждали ошибки соперника и в итоге добились победы. В третьем периоде действовали уже на контратаках, по счету.

- Что общего у этой сборной Венгрии и той, которую вы разгромили в декабре 8:1?

- Добавились два-три человека. А так команда Венгрии сыграла в том же стиле. При подготовке посмотрел все ее товарищеские матчи. Венгры очень хорошо сыграли со шведами, англичанами и итальянцами. Соперник достаточно сильный. Предупреждали ребят, что венгры хорошо проводят начало матча.

- Насколько тяжело дался выбор вратаря?

- Вчера вечером собирались, обсуждали, и сегодня днем тоже. Сделали анализ, посмотрели на психологическое состояние — и решили дать сыграть Диме. Дима оправдал доверие.

- Звенья вы оставили нетронутыми. Значит, оптимальные сочетания найдены?

- Найдены, но по ходу матча я немножко все-таки тасовал тройки. Где-то хотел придать мощи, делать наложения. Не всегда это получалось. Но задействовали всех 13 нападающих.

- Соловьев так и не вышел на лед.

- Сначала хотели его выпустить. Но матч получился напряженным, и мы не стали рисковать.

- На очереди дважды раненые словенцы.

- Серьезный соперник, мастеровитая команда. Будем готовиться, изучить слабые и сильные стороны. Но сейчас ребятам нужно восстановиться. Но хочу сказать, что функционально команда выглядела хорошо в этих двух матчах. Нигде не просели, — передает слова тренера корреспондент pressball.by Сергей Малышко.