Когда сменяется эпоха 1 Василий Головнин

30.04.2019, 19:53

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Император Акихито с супругой Митико

Фото: AFP

Нечто похожее было только при смене двадцатого века на нынешний.

В Токио - безумная гульба. Эпоха Хэйсэй ("Установления мира") уходящего в полночь на покой почтенного 85-летнего императора Акихито сменяется на эру Рэйва ("Прекрасной гармонии") его старшего сына Нарухито, который с первым мгновением после полуночи виртуально занимает престол.

В центре Токио - невообразимое веселье, работают все питейные заведения, народ безудержно гудит под файнал каунт-даун. Люди прыгают на улицах, кричат, размахивают банками с пивом и бутылками с шампанским. Нечто похожее было только при смене Двадцатого века на век нынешний, Двадцать первый.

И тут нужно справку: в новейшей истории Японии новый император заступал на престол только после смерти предыдущего. И траур омрачал все торжества. А сейчас гуляем - парламент внял просьбе почтенного и всеми уважаемого Акихито и в порядке исключения отпустил его на пенсию вопреки базисному законодательству, требующему от императора чахнуть на троне до смерти.

Поэтому расстраиваться нет причин - и народ японский оттягивается напропалую. По всем телеканалам идут веселые передачи, а на двери моего любимого магазина, торгующего качественным вином со скидками, висит объявление: "Хэйсэй ни канся - Рэйва ни кампай!" Скажем спасибо Хэйсэй - и выпьем за новую эру Рэйва!

Василий Головнин, Facebook