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Армия Индии обнаружила следы снежного человека

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  • 30.04.2019, 19:56
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Фото: @adgpi / Twitter

Следы, которые могли принадлежать йети, военные обнаружили в Гималаях, на территории Непала.

Экспедиция, состоящая из альпинистов-военнослужащих индийской армии, обнаружила в Гималаях следы йети, сообщает Минобороны Индии. В сообщении, опубликованном на странице Генерального директората общественной информации ведомства, говорится, что следы размером примерно 81x38 см были обнаружены экспедицией на территории Непала близ пика Макалу (пятая по высоте вершина мира) еще 9 апреля, передает РБК.

Задержку с публикацией объясняют проведением проверок, по результатам которых было решено, что обнаруженные следы соответствуют выдвигавшимся ранее теориям о существовании в Гималаях человекообразных существ, известных как йети.

«Неуловимый снежный человек ранее был замечен в национальном парке «Макалу-Барун», — говорится в сообщении Минобороны.

В ведомстве пояснили изданию Times of India, что обнаруженные следы были сфотографированы, а снимки переданы ученым. «В связи с этим мы сочли целесообразным обнародовать их, чтобы стимулировать ученых и возбудить интерес», — заявил представитель Минобороны.

В 2007 году журналисты заявляли об обнаружении следов йети в районе Эвереста. В октябре 2011 года в Кемеровской области прошла международная конференция по гоминологии (наука, изучающая вероятное существование йети), в которой приняли участие ученые из США, Канады, Монголии, Швеции, Эстонии и Китая. Участники конференции пришли к выводу, что собранные в ходе конференции артефакты «на 95% свидетельствуют об обитании снежного человека в Горной Шории».

Фото: @adgpi / Twitter

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