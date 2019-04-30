Указ «об А. А. Втюрине» №158 Лукашенко подписал еще 24 апреля 5 30.04.2019, 20:04

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Андрей Втюрин

Фото: БЕЛТА

Cодержание документа не раскрывается.

Указ "об А. А. Втюрине" №158 Александр Лукашенко подписал ещё 24 апреля. 30 апреля документ поступил в Национальный реестр, но содержание документа не раскрывается, передает euroradio.fm.

Можно предположить, что документ касается снятия Втюрина с должности заместителя госсекретаря Совета безопасности.

О том, что КГБ задержал Андрея Втюрина, СМИ сообщили 29 апреля. Официального подтверждения этого задержания до сих пор нет. Ранее Втюрин руководил службой охраны правителя.

По неофициальным данным, высокопоставленного силовика задержали около недели назад за взятку в 150 тысяч долларов. Его коттедж опечатан.