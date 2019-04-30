Morgan Stanley: Рост цен на нефть угрожает мировой экономике 30.04.2019, 20:10

Дорожающее сырье разгонит инфляцию и ударит по покупательной способности потребителей.

Рынки неадекватно оценивают риски, связанные с ростом цен на нефть, предупреждает Morgan Stanley Wealth Management, передает finanz.ru со ссылкой на Bloomberg.

Ралли акций и казначейских бумаг США, подтолкнувшее индекс S&P 500 до рекордного пика и опустившее доходность 10-летних бондов примерно до 2,5 процента, выдает беспечность инвесторов по поводу цен на нефть, написала в обзоре от 29 апреля директор по инвестициям Morgan Stanley Wealth Management Лиза Шалетт. Их настроениям не мешают намерения США перекрыть иранский экспорт, спад добычи в Венесуэле и нависшая над поставками из Ливии угроза.

"Рынки продолжают радоваться росту в каждом классе активов как подтверждению терпеливой позиции центробанка и возобновления идеальных условий", - сказала Шалетт. Тем не менее, "если нефть останется на текущих уровнях до конца года, общая инфляция может превысить 3 процента, что создаст проблему для ФРС, приведет к снижению покупательской способности потребителей, окажет давление на прибыль компаний и поставит под угрозу рост экономики в Китае и на развивающихся рынках", предостерегла она.

Акции американских энергетических компаний демонстрируют небывалое за 10 лет отставание от цен на нефть, что, "пожалуй, является наиболее убедительным доказательством" того, что рынки не ожидают повышения нефтяных цен, считает Шалетт. Она предлагает использовать дешевые акции нефтяных компаний в качестве хеджирования портфелей с долей акций роста США "выше рынка".