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В британском графстве Суррей покажут оперу о Литвиненко

  • 30.04.2019, 20:33
Александр Литвиненко

В основу спектакля легла книга бывшего московского корреспондента газеты The Guardian Люка Хардинга «Очень дорогой яд».

В Великобритании поставят оперу об отравлении бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко. Об этом сообщается на сайте компании Grange Park Opera, которая каждый год проводит фестиваль в графстве Суррей, передает svoboda.org.

Музыку для оперы, премьера которой намечена на сезон 2020 года, написал Энтони Болтон. По словам организаторов фестиваля, он использовал фрагменты российского военного марша, а также гимнов футбольной сборной и Чечни.

Также в постановке широко используется архивная видеохроника событий, которые, по мнению авторов, заставили бывшего офицера ФСБ уехать из России.

В апреле прошлого года Лондонский театр Old Viс Theatre анонсировал пьесу, посвящённую жизни и смерти Александра Литвиненко. В основу спектакля легла книга бывшего московского корреспондента газеты The Guardian Люка Хардинга "Очень дорогой яд".

Российские власти арестовали Литвиненко в 1999 году в Москве и обвинили в превышении полномочий. В скором времени его оправдали, но представители ФСБ арестовали его в зале суда по второму уголовному делу. В 2000 году дело было закрыто за отсутствием состава преступления. В тот же день против Литвиненко возбудили третье уголовное дело и освободили под подписку о невыезде. После этого он бежал в Великобританию, где получил убежище.

Литвиненко умер 23 ноября 2006 года в Лондоне. Его отравили радиоактивным полонием. Власти Великобритании считают, что к убийству причастны бывший офицер КГБ, ныне депутат Госдумы России Андрей Луговой и его друг, предприниматель Дмитрий Ковтун. Оба обвинения в свой адрес отвергают.


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