«Витебск» вышел в финал Кубка Беларуси

Фото: GorodVitebsk.by

Витебляне выбили в полуфинале минское «Динамо».

В ответном матче 1/2 финала Кубка Беларуси "Витебск" сыграл вничью с минским "Динамо" (0:0). Такой результат позволил команде выйти в финал турнира, передает pressball.by.

Первый матч завершился победой "северян" со счетом 1:0.

ДИНАМО Мн — ВИТЕБСК — 0:0

ДИНАМО: Плотников — Шитов (к), Дьяков, Швецов, Гаврилович, Чочиев, Муниру, Иванов (Гавазай, 54), Билоног, Фатаи (Богомольский, 46), Данило (Зубович, 72).

Запасные: Игнатович, Яхая, Тигиев, Антилевский.

ВИТЕБСК: Гущенко, Карамушка, Хубутия, Клопоцкий, Золотов (Волков, 87), Вандерсон, Козлов, Рыжков (Фещук, 61), Старгородский (к) (Чалов, 91+), Печенин, Матвеенко.

Запасные: Мосесов, Федосов, Журов, Нурисов.