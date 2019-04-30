«Витебск» вышел в финал Кубка Беларуси
Витебляне выбили в полуфинале минское «Динамо».
В ответном матче 1/2 финала Кубка Беларуси "Витебск" сыграл вничью с минским "Динамо" (0:0). Такой результат позволил команде выйти в финал турнира, передает pressball.by.
Первый матч завершился победой "северян" со счетом 1:0.
ДИНАМО Мн — ВИТЕБСК — 0:0
ДИНАМО: Плотников — Шитов (к), Дьяков, Швецов, Гаврилович, Чочиев, Муниру, Иванов (Гавазай, 54), Билоног, Фатаи (Богомольский, 46), Данило (Зубович, 72).
Запасные: Игнатович, Яхая, Тигиев, Антилевский.
ВИТЕБСК: Гущенко, Карамушка, Хубутия, Клопоцкий, Золотов (Волков, 87), Вандерсон, Козлов, Рыжков (Фещук, 61), Старгородский (к) (Чалов, 91+), Печенин, Матвеенко.
Запасные: Мосесов, Федосов, Журов, Нурисов.