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Чем известен Дмитрий Мезенцев, который назначен послом РФ в Беларуси

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  • 30.04.2019, 22:38
  • 7,420
Дмитрий Мезенцев

Президент РФ подписал указ о назначении нового посла в Беларуси.

Чем же известен Дмитрий Мезенцев, который стал послом России в Беларуси?

Будущий посол родился в Ленинграде в семье Фёдора Мезенцева — участника Великой Отечественной войны, фронтового корреспондента, пишет euroradio.fm.

Образование получил в Ленинградском институте инженеров железнодорожного транспорта. Недолго работал мастером цеха в одном из депо Октябрьской железной дороги.

Во власть продвинулся по комсомольской линии: в 1990 году, на момент избрания депутатом Ленинградского горсовета, был секретарём комитета ВЛКСМ батальона курсантов Ленинградского высшего училища железнодорожных войск.

С 1991 по 1996 год работал в администрации мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака. В эти же годы с Собчаком работал будущий президент России Владимир Путин.

Дмитрий Мезенцев (слева) и экс-министр иностранных дел Турции Ахмет Давутоглу, 2013 год
Фото: Reuters

Мезенцев защитил диссертацию на тему “Психология влияния средств массовой информации на формирование политических установок личности”. Кандидат психологических наук.

В 2009 году возглавил Иркутскую область России. Это в Сибири — там, где озеро Байкал. Кстати, в Иркутской области большая белорусская диаспора — около 50 тысяч человек.

Мезенцев пытался участвовать в выборах на пост президента России в 2012 году, но после отбраковки части подписных листов у него оказалось недостаточно подписей. Выборы выиграл Владимир Путин.

2011 год. Дмитрий Мезенцев и экс-президент России Дмитрий Медведев проверяют почтовые ящики в одном из домов Иркутска
Фото: Reuters

С 1 января 2013 года по 31 декабря 2015 года был генеральным секретарем ШОС — Шанхайской организации сотрудничества.

8 июня 2011 года из-за Мезенцева на час задержали рейс “Аэрофлота” из Иркутска в Москву. Губернатор опоздал на самолёт по служебным обстоятельствам. Он мог улететь личным рейсом, но не стал этого делать: слишком дорого для бюджета региона.

В 2014 году Владимир Путин присвоил Дмитрию Мезенцеву дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла.

Дмитрию Мезенцеву 59 лет. Он женат, у него есть взрослая дочь и внук.


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