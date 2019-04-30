Мокрые студенты и сломанные зонты: как в Токио встретили эпоху Рэйва 30.04.2019, 21:38

Фото: Getty Images

Японский император уходит с трона на покой впервые за 200 лет.

До сих пор смена императора и наступление новой эры всегда были печальным событием, ведь это случалось потому, что император умирал. Как объяснил один из токийцев, они и сами толком не знают, как себя вести и как отмечать начало новой эпохи, пишет ВВС.

И все-таки ясно, что японцы истолковали наступление эпохи Рэйва как праздник. По крайней мере та молодёжь, которая собралась сегодня на знаменитом перекрёстке в районе Сибуя, одном из самых узнаваемых мест Токио.

Здесь всегда людно - этот переход называют самым загруженным в мире. Ближе к полуночи толпа стала такой плотной, что трудно было передвигаться - вдобавок пришедшие держали зонты, укрываясь о дождя. Настроение было слегка карнавальное. Многие переоделись в футболки с надписью "Новая эра" - их продавали в магазине неподалёку.

Фото: Reuters

Девушка в костюме Пикачу позировала перед камерами журналистов. Три подружки, спасаясь от дождя, надели шапки в виде цветных плюшевых рыб - и весело лезли через толпу, держась за руки. На щеках у всех троих тоже были написаны иероглифы "Новая эра".

"Это очень важно, большой день для Японии!" - объясняли они. Дождь усиливался, толпа становилась все гуще, но токийцы радоваться не переставали: скандировали "Рэйва! Рэйва!", снимая себя на телефоны и ведя прямые эфиры в соцсети.

Это название - Рэйва - переводят по-разному, но министерство иностранных дел Японии инструктировало все свои иностранные посольства переводить новое название как beautiful harmony - "прекрасная гармония".

Именно на этот пешеходный переход токийцы 31 декабря приходят встречать новый год: рекламные экраны на зданиях по периметру перекрёстка в новогоднюю ночь ведут обратный отсчёт до наступления следующего года, а люди занимают все пространство перекрёстка.

Фото: Getty Images

Ради наступления новой эпохи перекрывать движение не стали - следить за порядком приехало несколько автобусов полиции. И на экранах обратного отсчета тоже не показали. Молодежь устроила отсчёт сама. Следили по часам, дружно кричали: "Пять, четыре, три, два, один!"

А когда Рэйва наступила, раздухарились настолько, что прорвали полицейское оцепление, вырвались на проезжую часть - и радостно запрыгали на перекрестке, не зная, что дальше делать.

Полиция только через несколько минут смогла оттеснить веселящихся студентов обратно на тротуары. Тогда они принялись пересекать улицу туда-сюда - мокрые, счастливые и не понимающие, как ещё выразить свою радость.

Фото: Getty Images

Ближе к часу ночи веселая толпа разошлась, оставляя на перекрёстке сломанные зонты, наушники, фотоаппараты и даже ботинки. Завтра на работу или учебу никому не нужно - смена эпох случилась как раз в японскую Золотую неделю, местные майские праздники.

1 мая на престол вступит старший сын Акихито - Нарухито. Но только 4 мая он впервые появится на публике в статусе императора - люди смогут увидеть, как он машет с балкона императорского дворца. Это редкое событие - каждый раз посмотреть на императора собирается огромная толпа. И хотя никаких полномочий, кроме церемониальных, у него нет, император для японцев - символ нации.

Поэтому император Акихито выразил желание отказаться от императорского титула ещё в 2016 году. Он сказал, что когда здоровье императора ухудшается, это сказывается на разных аспектах жизни народа, и он хочет этого избежать. Тогда ему было 80 лет.

Впрочем, император Акихито находил способ повлиять на страну и образ Японии в мире, не являясь правителем. Например, он совершал первые официальные визиты в страны, с которыми Япония воевала - и выражал скорбь по погибшим с обеих сторон.