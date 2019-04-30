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В новостройке Минска, где провели экстренный ремонт с эвакуацией, появились новые трещины

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  • 30.04.2019, 21:49
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Фото: МЧС

По словам жильцов, трещины появились после установки первой стальной подпорки.

26 апреля новостройка по адресу Широкая, 3, наделала шуму: всех жильцов попросили взять документы и покинуть свои квартиры. Некоторые решили, что дом может рухнуть, поскольку одна из несущих колонн была в удручающем состоянии: бетон осыпался, толстая металлическая арматура согнулась, а маяки, установленные в начале недели, показали, что конструкция нестабильна. К вечеру в здании поставили металлические распорки и пустили людей домой, однако в некоторых квартирах продолжают появляться трещины. Тем временем вход в подъезд замуровали, жильцы попадают туда по пожарной лестнице, пишет «Онлайнер».

Напомним, о проблемном доме городские власти знали давно, собирались дождаться хорошей погоды и усилить несущие элементы металлическими распорками, но работы пришлось вести срочно, а заодно эвакуировать из дома всех людей, о чем самих людей не предупредили хоть сколь-нибудь заранее. Жильцы утверждали, что до ЧП в доме ежедневно появлялись трещины, однако ответственные ведомства никак на это не реагировали. В пятницу проблемную колонну подперли стальным двутавром, установили на нее маяки и в течение часа наблюдали за их поведением. Этот час показал: конструкция устойчива, безопасности жильцов ничто не угрожает. Однако дом продолжил «трещать».

— Появляются новые трещины, а старые становятся больше, — рассказал Денис, житель второго подъезда. — И такая ситуация не у меня одного. Я показывал свои трещины прорабу, он их зафиксировал, сказал, что ничего страшного, это декорации, и нарушений он здесь не видит.

Сегодня в 3-м доме на Широкой установили второй двутавр (стальную подпорку, которая держит колонну). Однако если целостности дома ничего не угрожает, это еще не значит, что в нем удобно жить. Во втором подъезде полностью закрыт первый этаж, замурован вход со стороны двора. Жильцы попадают в дом по пожарной лестнице со стороны улицы, которая ведет сразу на второй этаж.

— Сейчас мы ходим пешком по пожарной лестнице на второй этаж и оттуда едем на лифте, — говорит Екатерина, жительница дома. — Временное это решение или постоянное — никто нам не сказал. Что будет дальше — мы не знаем. Жильцы предполагают, что во многих подъездах есть проблемы с несущими колоннами, поскольку знают, как строился дом. Но обследовалась только наша, потому что мы заявили о ней полтора года назад.

— В третьем подъезде от такой же колонны пошла трещина вправо над входной дверью, — рассказала Надежда, его жительница. — В общем, уже страшно. И мы с детьми тут живем. И сколько еще это продлится.

— На вопрос, будут ли обследовать несущие колонны в других подъездах, нам сначала ответили, что все обследовано, позже выяснилось, что нет, но когда-нибудь обследование непременно проведут. Ну уже такая огласка, что, может быть, и дойдут у них руки, - надеется Екатерина.

На первом этаже никто не живет, однако там располагаются магазины и офисы. Вот как выглядят стены в одном из них:

А так выглядит холл первого, «замурованного» этажа, который закрыт для жильцов, но туда по-прежнему можно приехать на лифте:

Комментарий администрации

Ситуацию прокомментировал Максим Соколов, заместитель главы администрации Советского района.

— Строительно-монтажные работы продолжаются. Первый этаж закрыт для посещения жильцов по действующим нормам законодательства, которые требуют ограждать строительную площадку. Поскольку часть дверного прохода занял металлический двутавр, проход нужно было расширить влево — там стоял рабочий и выпиливал блоки. По той же причине металлические двутавры зашиты сейчас ДСП — в рамках обеспечения безопасности. На сегодняшний день основные строительно-монтажные работы выполнены, будет произведено усиление колонны до конца — и затем сделан косметический ремонт фасада. Установят подъездную дверь и откроют первый этаж для жильцов. Да, мы в курсе, что в некоторых квартирах появляются новые трещины. Жильцы могут обратиться в ЖКХ, ЖКХ примет соответствующие меры.

— А почему они появляются? В чем причина?

— Экспертизу нужно проводить, чтобы узнать это. Я не могу с ходу ответить на этот вопрос. Но точно знаю, что угрозы обрушений не было, нет, не будет. Специалисты подтвердили, что даже первый двутавр взял на себя нагрузку только 2%. То есть существующая колонна способна выдержать всю нагрузку сама.

— А чем была вызвана необходимость экстренной эвакуации жильцов и ремонта здания?

— Чтобы не было лишней нагрузки.

— Но это не лишняя нагрузка, это дом, в котором живут люди, он не стоит пустой.

— И на колонне, и на двутаврах установлены датчики. Датчики стояли не один день, они стояли на выходных, динамика смотрелась. Выяснилось, что колонна, которая стоит, выдерживает все нагрузки.

— Тогда зачем делался ремонт?

— Для того, чтобы она через 10—15 лет не рухнула.

— Если она могла рухнуть через 10—15 лет, почему жильцов экстренно вывели в пятницу, ни о чем не предупредив?

— Комментарии по этому вопросу многократно давались, в интернете можете почитать, — не стал утруждать себя длинными объяснениями Максим Николаевич.


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