Видеофакт: Вратарь «Витебска» отбил фаната от сотрудника ОМОНа 3 30.04.2019, 22:10

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Болельщик выбежал на поле поздравлять команду с выходом в финал Кубка Беларуси.

Сегодня в ответном матче 1/2 финала Кубка Беларуси Минское «Динамо» принимало «Витебск» (0:0), передает «Трибуна».

После матча один из болельщиков «Витебска» перепрыгнул через ограждение и побежал поздравлять команду с выходом в финал.

Фаната начал преследовать сотрудник ОМОНа, но вратарь гостей Дмитрий Гущенко отбил болельщика. После чего представитель правоохранительных органов пообещал вывести фаната за ограждения (отметка 0:36).