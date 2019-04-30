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Видеофакт: Вратарь «Витебска» отбил фаната от сотрудника ОМОНа

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  • 30.04.2019, 22:10
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Болельщик выбежал на поле поздравлять команду с выходом в финал Кубка Беларуси.

Сегодня в ответном матче 1/2 финала Кубка Беларуси Минское «Динамо» принимало «Витебск» (0:0), передает «Трибуна».

После матча один из болельщиков «Витебска» перепрыгнул через ограждение и побежал поздравлять команду с выходом в финал.

Фаната начал преследовать сотрудник ОМОНа, но вратарь гостей Дмитрий Гущенко отбил болельщика. После чего представитель правоохранительных органов пообещал вывести фаната за ограждения (отметка 0:36).


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