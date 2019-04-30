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Белорусский покерист выиграл почти $500 тысяч на турнире в Монако

  • 30.04.2019, 22:32
  • 1,015
Никита Бодяковский

Никита Бодяковский к данному моменту заработал за всю карьеру в «живом» покере 21,5 млн долларов.

Белорусский покерист Никита Бодяковский занял пятое место в турнире €100,000 EPT Super High Roller, который состоялся в рамках серии 2019 PokerStars and Monte-Carlo®Casino, передает belmir.by.

Турнир проходил с 27 по 29 апреля в Монте-Карло, Монако. В нем было зарегистрировано 52 входа, каждый из входящих заплатил 100 тысяч евро вступительного взноса.

Бодяковского выбил из игры испанец Хесус Кортес, у которого карты дали комбинацию флэш. Тем не менее, Никита получил 429 тысяч евро призовых, что равно около 478 тысяч долларов.

Белорус к данному моменту «заработал» за всю карьеру в «живом» покере 21,5 млн долларов. По этому показателю он занимает в мировом рейтинге 19 место.

Информация о выигрышах игроков в покер не отражает их действительный личный денежный баланс. Во-первых, даже при выигрыше из полученной в итоге суммы всегда следует вычесть деньги внесенного игроком вступительного взноса.

Во-вторых, нередки случаи, когда источником средств взноса являются инвесторы, поэтому игроку достается лишь часть призовых. В-третьих, на каждый выигрыш приходится ряд проигрышей, остающихся «за кадром».


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