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Свержение узурпатора: финальный этап

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  • Телеграм-канал «Запретное мнение»
  • 30.04.2019, 23:00
  • 2,019
Фото: Jonathan Lanza/NurPhoto/Getty Images

Если диктатор не сбежит в Ростов сегодня - завтра, возможно, будет поздно.

В Венесуэле в эти часы проходит завершающий этап свержения диктатора "автобусного парка" Мадуро.

Старт к началу восстания дал официальный и.о. президента Венесуэлы, признанный таковым всем цивилизованным миром, Хуан Гуайдо:

"Народ Венесуэлы инициировал конец узурпации. В настоящий момент я встречаюсь с основными соединениями наших вооруженных сил, что знаменует начало финальной фазы операции "Свобода"".

В данный момент военные и полицейские, ранее признавшие законность новой власти, берут одно за другим государственные учреждения, которые им сдают практически без боя.

Оставшиеся верными Мадуро местные вооруженные бандиты и иностранные наемники (среди которых заметное большинство имеют боевики печально известной российский ЧВК "Вагнер") отступают к резиденции Мирофлорес, где в данный момент и забаррикадировался диктатор "автобусного парка".

Если Николас не решится бежать на спецрейсе в Ростов сегодня — то завтра, вполне вероятно, это делать будет уже поздно, а Владимир Владимирович так сильно ждет пополнения своего отряда "свергнутых ручных тиранов" — не стоит его огорчать.

Телеграм-канал «Запретное мнение»


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