Порошенко принял предложение Зеленского о дебатах на Олимпийском стадионе 86 4.04.2019, 7:37

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«Я жду Вас, Владимир Александрович», - заявил президент Украины.

Президент Украины Петр Порошенко опубликовал видео, в котором заявил, что готов провести дебаты с Владимиром Зеленским на стадионе, сообщает nv.ua.

"Правила дебатов прописаны в законе о выборах президента, почитайте пожалуйста. Они могут происходить на базе Общественного телевидения с трансляцией по всем телеканалам для десятков миллионов людей. Но стадион, так стадион. Я жду Вас, Владимир Александрович", - заявил Порошенко.

Правила дебатів прописані в законі про вибори Президента, почитайте будь ласка. Вони можуть відбуватися на базі Суспільного телебачення з трансляцією по всіх телеканалах для десятків мільйонів людей.



Але стадіон, так стадіон.



Я чекаю на Вас, Володимире Олександровичу. pic.twitter.com/O0e9AInEO5 — Петро Порошенко (@poroshenko) 4 апреля 2019 г.

Напомним, что кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский объявил, что идет на дебаты с действующим президентом Петром Порошенко.

Шоумен вызвал Порошенко на НСК Олимпийский, поскольку, по его мнению, дебаты должны состояться перед народом Украины.

Народный депутат от партии Блок Петра Порошенко Мария Ионова считает маловероятным проведение дебатов между президентом Петром Порошенко и шоуменом Владимиром Зеленским на НСК Олимпийский в Киеве.

НСК Олимпийский пока не получал никаких официальных заявок или проектов соглашений на проведение дебатов.