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Парламент Британии одобрил закон о новой отсрочке Brexit

  • 4.04.2019, 7:41

Документ был принят с перевесом в один голос.

Депутаты палаты общин приняли в третьем чтении закон, согласно которому правительство Великобритании обязано вновь обратиться к Евросоюзу с просьбой предоставить отсрочку по Brexit. Об этом сообщает газета The Guardian (перевод – РБК).

Для вступления в силу законопроект должна одобрить Палата лордов и утвердить королева Великобритании Елизавета II. В поддержку документа высказались 313 депутатов, против — 312 парламентариев. Авторами законопроекта выступили лейборист Иветт Купер и консерватор Оливер Летвин.

Ранее премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что намерена просить новой отсрочки по Brexit у Евросоюза. Она также призвала к единству оппозиционную Лейбористскую партию и ее лидера Джереми Корбина. Отсрочка должна быть предоставлена на короткий срок, чтобы Британия не участвовала в выборах в Европарламент 23-26 мая.

Палата общин 29 марта в третий раз отклонила соглашение по выходу Великобритании из ЕС, также парламентарии голосовали 15 января и 12 марта. Таким образом, Лондон не выполнил условие Евросоюза по переносу сроков Brexit с 29 марта на 22 мая. Теперь Британия обязана до 12 апреля покинуть ЕС, если Мэй не удастся добиться новой отсрочки.


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