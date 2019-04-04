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Fox News: Россия скрывает местонахождение Путина

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  • 4.04.2019, 7:51
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Методы были отработаны в Сирии и Крыму.

Российская Федерация почти 10 тысяч раз использовала аппаратуру радиоэлектронной борьбы для создания ложных GPS-сигналов, чтобы сбивать с курса корабли и скрывать местонахождение президента Владимира Путина. Об этом сообщается в новом докладе некоммерческой организации Центр современной обороны (C4ADS), пишет Fox News (перевод – inosmi.ru).

В исследовании центра описано почти 10 тысяч случаев, когда Россия при помощи спуфинга сигналов GPS манипулировала спутниковыми системами навигации на судах, в аэропортах и в других местах за пределами контролируемых Москвой территорий.

Центр современной обороны — это некоммерческая организация, анализирующая глобальные конфликты и проблемы безопасности. Она также сообщила о «тесной взаимозависимости между перемещениями главы российского государства и спуфингом сигналов глобальной навигационной спутниковой системы», указывающей на то, что данный метод «применяется для сокрытия местонахождения Путина».

Глобальная навигационная спутниковая система — это общий термин, означающий все навигационные системы спутникового базирования, включая GPS, российскую ГЛОНАСС, европейскую «Галилео» и китайскую «Бэйдоу».

Российская технология спуфинга искажает сигналы таких навигационных систем, наводняя район многочисленными радиосигналами и пряча таким образом реальные данные, поступающие из космоса, сообщает «Би-Би-Си Ньюс».

Организация Центр современной обороны провела расследование, длившееся 12 месяцев и завершившееся в ноябре 2018 года. Она использовала имеющиеся в открытом доступе данные и коммерческие технологии, в том числе, информацию для Международной космической станции. В итоге она выявила 9 883 случая российского спуфинга.

С февраля 2016 года как минимум 1 311 торговых судов пострадали в российских водах и вблизи них от создания ложных GPS-сигналов. Но поскольку у большинства судов есть запасные методы для определения местоположения, они смогли скорректировать свой курс, говорится в докладе.

«C4ADS выявила как минимум 7 910 случаев, когда находившиеся за пределами российских территориальных вод корабли становились жертвами спуфинга сигналов навигационных систем. Это создает угрозу безопасности морской навигации», — отмечается далее в докладе.

Методы искажения GPS-сигналов также применялись в Сирии и Крыму, а в некоторых случаях спуфинг проводился с целью запутывания дронов, чтобы они не залетали в уязвимое или секретное воздушное пространство, говорится в докладе C4ADS.

Эта организация сообщила, что русские проводили спуфинг GPS-сигналов, чтобы скрыть местонахождение Путина во время посещения им Керченского моста 15 мая и 15 сентября 2018 года (этот мост также называют Крымским). НАТО резко критикует строительство этого моста, соединившего Украину с Россией.

«Российская Федерация наращивает преимущества в целенаправленном применении и развитии технологий спуфинга для достижения тактических и стратегических целей внутри страны и за рубежом», — говорится в докладе. По этой причине многие начинают задавать вопросы о последствиях этой радиоэлектронной борьбы, если она получит более широкое применение во всем мире.


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