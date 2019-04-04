Сергей Петрухин о «деле Мазько»: Похоже на «Белый легион», топорная работа 8 4.04.2019, 8:00

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Моисей Мазько

Фото: b-g.by

Почему власти испугались борца с аккумуляторным заводом?

На активного противника аккумуляторного завода «АйПауэр» Моисея Мазько завели уголовное дело якобы за хранение боеприпасов. Мужчина находится в изоляторе Ленинского РОВД Бреста. Обвиняемый вины не признает и говорит — оружие последний раз держал в руках в 1975 году, сообщает «Белсат».

Вчера работники ГАИ, следователи и люди в штатском остановили и обыскали машину, в которой ехал Моисей Мазько. В этой служебной машине он работает завхозом в монастыре – нашли предметы, похожие на патроны, и даже брикет неизвестного вещества. Правоохранители постановили: взрывчатка!

«То, что было видно в машине, было в пакете, и что-то рассмотреть было чрезвычайно сложно», – говорит сын арестованного Денис Мазько.

Сегодня с обыском пришли в дом Мазько в деревне Тельмы. Официальный представитель Следственного комитета по Брестской области в рабочее время на наши звонки не отвечал. Но коллегам с Радио Свобода подтвердил: активисту грозит до семи лет заключения:

«На него заведено уголовное дело по части 2 статьи 295 Уголовного кодекса. Мазько задержан и находится в изоляторе временного содержания».

Местный правозащитник Роман Кисляк, который наблюдал за обыском машины, комментирует дело однозначно:

«Я считаю, что это либо они на месте подложили, или это было заранее подложено, и они знали, где оно лежит. Здесь идет речь о фабрикации уголовного дела в отношении Моисея Степановича».

Несколько дней подряд за Мазько следили, утверждает Роман Кисляк и добавляет: власти таким образом давят на активиста за активную борьбу против аккумуляторного завода. Тем более, что уголовное преследование уже столкнулись и другие общественные деятели: блоггеры Александр Кабанов и Сергей Петрухин.

«Похоже на «Белый легион», такая топорная работа. Он старший из нас всех, может, у него состояние здоровья хуже. Но мне кажется, что это очень неудачная фигура, потому что он верующий, он интеллигентный человек, его все знают как такого хорошего и доброжелательный человека», – говорит блогер Сергей Петрухин.

И добавляет: власти нервничают, потому что не могут остановить общественного возмущения, которое уже более года выливается в уличные протесты.