ЦИК Украины опубликовал официальные результаты выборов президента

ЦИК Украины опубликовал официальные результаты выборов президента14
- 4.04.2019, 8:11
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Обработаны 100% бюллетеней.
Центральная избирательная комиссия обработала 100% протоколов с результатами голосования на выборах президента Украины.
Онлайн-статистика подсчета голосов избирателей ведется на сайте ЦИК.
- шоумен Владимир Зеленский - 30,24%
- действующий глава государства Петр Порошенко - 15,95%
- лидер ВО Батькивщина Юлия Тимошенко - 13,40%
- кандидат от Оппозиционной платформы - За жизнь Юрий Бойко - 11,67%
- лидер партии Гражданская позиция Анатолий Гриценко - 6,91%,
- экс-глава СБУ Игорь Смешко - 6,04%,
- лидер Радикальной партии Олег Ляшко - 5,48%,
- кандидат от партии Оппозиционный блок Александр Вилкул - 4,15%,
- представитель партии Свобода Руслан Кошулинский - 1,62%.
Другие кандидаты набирают менее 1% голосов избирателей.
Во второй тур выборов выходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Второй тур выборов должен пройти 21 апреля.
31 марта в Украине прошел первый тур выборов президента. Украинцы выбирали нового главу государства среди 39 кандидатов.