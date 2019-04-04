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ЦИК Украины опубликовал официальные результаты выборов президента

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  • 4.04.2019, 8:11
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Обработаны 100% бюллетеней.

Центральная избирательная комиссия обработала 100% протоколов с результатами голосования на выборах президента Украины.

Онлайн-статистика подсчета голосов избирателей ведется на сайте ЦИК.

Фото: ЦИК

- шоумен Владимир Зеленский - 30,24%

- действующий глава государства Петр Порошенко - 15,95%

- лидер ВО Батькивщина Юлия Тимошенко - 13,40%

- кандидат от Оппозиционной платформы - За жизнь Юрий Бойко - 11,67%

- лидер партии Гражданская позиция Анатолий Гриценко - 6,91%,

- экс-глава СБУ Игорь Смешко - 6,04%,

- лидер Радикальной партии Олег Ляшко - 5,48%,

- кандидат от партии Оппозиционный блок Александр Вилкул - 4,15%,

- представитель партии Свобода Руслан Кошулинский - 1,62%.

Другие кандидаты набирают менее 1% голосов избирателей.

Во второй тур выборов выходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Второй тур выборов должен пройти 21 апреля.

31 марта в Украине прошел первый тур выборов президента. Украинцы выбирали нового главу государства среди 39 кандидатов.


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