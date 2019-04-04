«В двух километрах от Минска колея такая, что даже джип не проедет» 1 4.04.2019, 9:23

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Как сельчане стали заложниками из-за разрушенной дороги.

Дорога в деревне Вязанка Дзержинского района одна. Альтернативных выездов нет. Как-то весной житель деревни Валентин Трокский решил съездить на автомобиле по делам в город. Однако далеко не заехал, сообщает «Белсат».

«Не доезжая нескольких метров до следующего дома, я застрял в глубокой яме, которая не была видна из-за грязи и воды. При попытке выехать из нее автомобиль сломался», – рассказывает Валентин.

Как того требуют Правила дорожного движения, Валентин вызвал Госавтоинспекцию.

«Приехал инспектор и составил протокол, что я нарушил Правила дорожного движения. На словах мне инспектор объяснил, что выбрал неправильную дорогу для движения», – вспоминает водитель.

Валентин сделал несколько фотографий с места происшествия и состояния деревенское дороги и выложил их в социальные сети. Буквально через день в деревне начались дорожные работы. Однако сельчан результаты ремонта дороги не удовлетворили.

«Немного обрадовались: словно засыпали, можно проехать. Подъехали к нашей любимой горке, а на ее невозможно подняться, – рассказала Анна. – Такая колея, что даже джип не проедет. Рабочие присыпали немного, словно все хорошо. В деревню проехать невозможно».

Родители Виктора Гордиевича живут в Вязанке, и в случае чего к ним не сможет приехать помочь.

«Скорая не может приехать. Люди в возрасте уже. За ними нужен контроль постоянно», – жалуется Нина.

Хозяева четырех агроусадеб, которые находятся в деревне, тоже в отчаянии.

«В голове не укладывается, как можно за 2 км от Минска не сделать дорожно-подъездных путей. Бизнес в упадке не только у меня, у всех подобные проблемы, – говорит хозяйка агроусадьбы Ирина Тамилова. – Коллективные обращения о состоянии дорожного полотна направляем с 2007 года… Получаем отписки – дорога соответствует требованиям».

Мы пытались связаться с председателем сельского совета и с управляющей делами сельского исполкома. Однако никто и не ответил.

Общественный активист Виктор Бартошевич советует жителям сфотографировать свою дорогу и направить фото в Министерство архитектуры. А уже с ответами действовать дальше.

«Написать жалобу в прокуратуру на бездействие чиновников. В жалобе нужно говорить: просим предпринять меры прокурорского реагирования, дать правовую оценку и наказать виновных», – советует Бартошевич.