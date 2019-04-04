Пентагон создает систему для выявления гиперзвуковых ракет РФ 3 4.04.2019, 8:38

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Она будет состоять из космических сенсоров.

США намерены в течение трех лет разработать систему предупреждения о пусках гиперзвуковых ракет, сообщил на слушаниях в комитете по делам Вооруженных сил палаты представителей конгресса замглавы Пентагона по политическим вопросам Джон Руд. Трансляция слушаний опубликована на сайте комитета, сообщает РБК.

«В первую очередь мы хотим иметь возможность выявлять и отслеживать пуски гиперзвуковых ракет. Здесь вступает в силу концепция размещения на низкой околоземной орбите дешевых сенсоров. Мы надеемся, что сможем начать размещать их на орбите уже через три года», — сказал Руд.

По его словам, потенциальные противники США разрабатывают сложные системы баллистических и крылатых ракет с повышенной скоростью, дальностью, точностью и летальностью. Кроме того, Россия и Китай заняты созданием гиперзвукового оружия, которое маневрирует по сложной траектории и его труднее отследить и ликвидировать.

Оборона США является первоочередной задачей государства, отметил Руд, рассказав, что на Аляске Пентагон разместил дополнительно 20 установок противоракетной обороны (всего их 64 в этом районе). Также он указал на необходимость размещения новых радаров на Гавайях и создания глобальной системы наблюдения для защиты от крылатых ракет противника.

Для усиления противоракетной обороны США для комплексов ПРО Aegis Пентагон закупит ракеты SM-3 Block IA и Block IIA, а также радары Spy-6. Помимо совершенствования устаревших систем ПРО США будут использовать передовые технологии для защиты от возникающих угроз. В их число входит тестирование ракет SM-3 Black IIA против гиперзвукового оружия.

В середине марта американская разведка сообщала о подготовке Россией к испытаниям почти 20 гиперзвуковых комплексов «Кинжал», об этом узнал телеканал CNBC. Российские военные уже трижды отчитывались об испытании этих ракет. По данным CNBC, они должны поступить на вооружение армии России к 2020 году.

После приостановки США и России участия в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), президент Владимир Путин поручил Минобороны создать наземный ракетный комплекс с гиперзвуковым вооружением. Он должен быть разработан в 2019–2020 годах, отмечал министр обороны Сергей Шойгу. В Пентагоне в середине марта запрашивали $2,6 млрд из бюджета на создание гиперзвукового оружия, которое будет трудно обнаружить противнику.