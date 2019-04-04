Ушедший в отставку президент Алжира попросил прощения у нации 4 4.04.2019, 9:00

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Фото: Александр Щербак/ТАСС

Азиз Бутефлика назвал себя «обычным гражданином».

Ушедший в отставку под давлением общественных протестов президент Алжира Абдель Азиз Бутефлика обратился с посланием к нации, в котором попросил прощения у народа, сообщает zn.ua.

В обращении к нации он называл себя "обычным гражданином". Бутефлика подчеркнул, что надеется, что новое руководство страны сделает все для ее процветания.

"Прошу прощения за недоработки", – добавил в конце обращения бывший правитель страны.

Баллотирование Бутефлики на пятый срок в стране, где по конституции он не может занимать столько раз подряд пост президента, привело к массовым протестам.

По различным данным, 82-летний президент Алжира страдает от рака, кроме того, в 2013 году он перенес инсульт. Личная жизнь этого человека закрыта от публики - ничего не было известно о его семье, кроме того, что он жил в одной квартире с матерью, которая умерла в 2009 году.