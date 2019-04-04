Independent: Cписывать Порошенко со счетов пока слишком рано 7 4.04.2019, 9:22

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Позволят ли украинцы Зеленскому победить?

У некоторых в Украине, наверное, создалось впечатление, что День смеха в 2019 году начался на несколько часов раньше. Накануне в восемь часов вечера, когда после завершения первого тура президентских выборов закрылись избирательные участки, по результатам экзит-полов стало ясно, что актер, который играет роль президента, занял первое место, обойдя действующего лидера и набрав почти в два раза больше голосов, пишет Independent (перевод – inosmi.ru).

Согласно официальным результатам, Владимир Зеленский (актер) получил около 30% голосов, а президент Петр Порошенко — 16%. Из 39 (да-да, 39) кандидатов в президенты именно эти двое выходят во второй тур, который состоится 21 апреля.

Юлия Тимошенко, единственная женщина в первой десятке кандидатов и самое узнаваемое лицо для многих за пределами Украины, известная как «пассионария» Оранжевой революции 2004 года, в начале кампании в декабре прошлого года лидировала в гонке, но ее оттеснили на третье место. К счастью, трехпроцентный разрыв между ней и Порошенко, наверное, достаточно очевиден и позволяет упредить всякие сомнения и попытки оспорить результаты.

Теперь перед более чем половиной 35 миллионов украинских избирателей, которые в воскресенье не голосовали ни за Зеленского, ни за Порошенко, стоит вопрос, кого из них выбрать через три недели. Остальным же придется решить, голосовать ли им за кандидата, за которого они голосовали в первом туре.

Справедливости ради следует отметить, что мнения о Зеленском резко расходятся. С одной стороны, есть те, кто утверждает, что пусть будет все, что угодно, — это лучше, чем черепашьи темпы реформ и повсеместная коррупция во время правления Порошенко.

Среди них есть много молодых людей, являющихся олицетворением явления, которое можно назвать общеевропейской тенденцией аполитичности. Она стала причиной прихода к власти нынешнего правительства Италии. Зеленский и его команда в основном молодых волонтеров проводили доброжелательную и современную кампанию, которая (пожалуй, как кампания 2017 года Джереми Корбина в Великобритании) начала жить «собственной жизнью», когда его сторонники распространили информацию в социальных сетях.

В то же время есть много людей (среди которых, возможно, много украинцев из числа высокообразованных и квалифицированных специалистов как внутри страны, так и за рубежом), которые относятся к Зеленскому с настороженностью и подозрением. Они считают его очередным популистом, пользующимся своей славой, достигнутой в другой сфере. Их опасения (с оттенком снисходительности) заключаются в том, что он может поставить под угрозу относительную стабильность, которую обеспечил Порошенко после неразберихи и беспорядков Евромайдана (волны демонстраций), произошедшего пять лет назад.

Однако, увидев количество голосов, полученных Зеленским в первом туре, их территориальное распределение (он сумел расположить к себе русскоговорящих избирателей в восточных областях, граничащих с зоной военных действий, а также в центральной части и на юге Украины), даже те, кто сомневался, поверили, что теперь он на этих выборах побеждает. Однако списывать Порошенко со счетов пока еще слишком рано. Борьба во втором туре будет очень жесткой не только из-за страха перед неизвестным. Есть и другие причины, по которым он еще может победить.

Во-первых, несмотря на то, что Зеленский показывает себя с лучшей стороны, когда выступает на своих собственных условиях (в комедийных шоу он предпочитал обычные политические митинги), в тех немногих телевизионных интервью, которые он дал, он выглядел неважно. Он чувствовал себя не в своей тарелке и использовал выражения, выдававшие его довольно консервативное мнение о женщинах.

Ожидалось, что проверкой его характера и стойкости могли бы стать несколько официальных телевизионных дебатов, но намеченные в первом раунде дебаты не состоялись, когда и Порошенко, и Зеленский отказались принять в них участие. Теперь, похоже, их может не быть и во втором раунде. Однако сейчас, когда количество участников президентской гонки сократилось до двух, это неизбежно приведет к тому, что на них будет сосредоточено все внимание.

Во-вторых, есть вопрос о финансировании Зеленского. Некоторые подозревают, что за ним стоит беглый бизнесмен/олигарх Игорь Коломойский (и его деньги). Зеленский отрицает свою зависимость от кого-либо, а некоторые люди, близкие к его предвыборному штабу, говорят, что участие друзей и соратников Коломойского в кампании минимально. Но подозрение по-прежнему существует, и когда Порошенко в своих предвыборных речах говорил о «популистах» и «марионетках», было понятно, о ком идет речь.

В первом раунде предвыборной кампании Порошенко представлял себя в качестве ответственного лидера, в агитационном ролике которого подчеркивается важность нации, армии и церкви. Возможно, это найдет больший отклик у избирателей теперь, когда это будет противопоставлено тому, что может показаться прыжком в неизвестность с Зеленским. Впрочем, при одном лишь взгляде на то, как эти двое реагировали на предварительные результаты первого раунда, объявленные вечером (Порошенко выглядел усталым и немного поникшим, а Зеленский прыгал, улыбался, с готовностью общался с прессой и радостно пожимал руки своим сторонникам), возникал соблазн представить новую Украину, уже затмевающую старую.

Но, если говорить о самом главном, «позволят» ли Зеленскому победить? Хотя в воскресенье поступали сообщения о нарушениях при голосовании, выборы в первом раунде, судя по всему, были на удивление честными и свободными — до такой степени, что совершенно случайный человек смог не только претендовать на пост президента страны, но и выйти во второй тур. А попыток повлиять на выборы извне (со стороны России и Запада), столь очевидных на предыдущих выборах, практически не наблюдалось.

Однако теперь, когда на карту поставлено само президентство, и путаница с избирательным бюллетенем с 39 кандидатами благополучно осталась в прошлом, возможен ли возврат к старым привычкам? Могут ли внезапно и резко активизироваться попытки повлиять на кампанию извне, такие как использование новых денег, хакерских атак, «грязных» технологий, «компромата»? Существует ли «тайная власть, закулисье», которые могли бы остановить Зеленского?

Если оставить в стороне несущественные вопросы, видимо, есть три момента, на которых следует сосредоточить внимание в ближайшие три недели. Во-первых, надо понаблюдать, поддержит ли одного из кандидатов (или заключит ли с ним какую-нибудь сделку) кто-нибудь из других кандидатов, участвовавших в первом туре и набравших более-менее значительное количество голосов. И если да (например, если Тимошенко или пророссийский кандидат Юрий Бойко поддержит Зеленского), как это скажется на его кампании — положительно или отрицательно? Одним из ключевых игроков мог бы стать выступающий против коррупции кандидат Анатолий Гриценко, который занял пятое место.

Второй аспект, на который надо будет обратить внимание, это вопрос о том, насколько Зеленский сможет убедить своих критиков в том, что он действительно способен быть президентом. Члены его команды сказали мне, что он активно консультируется и очень серьезно относится к этой перспективе, и что он привлек в свою команду как минимум двух бывших министров. Изменчивость политических партий в Украине также означает, что отсутствие собственной сформированной партии, возможно, не является серьезной помехой в парламенте, поскольку депутаты вполне могут сгруппироваться вокруг победителя. А парламентские выборы, намеченные на конец года, могут «доделать» остальное.

К тому же, его программа более конкретна, чем говорят его недоброжелатели: она предполагает снятие неприкосновенности с депутатов и правительственных чиновников, «не борьбу, а победу над коррупцией», проведение референдумов по важным государственным вопросам, включая возможное членство в НАТО, переговоры с Россией о прекращении боевых действий на востоке Украины, налоговые льготы для предпринимателей, кампанию по внедрению технологии в школах, а также увеличение выплат военнослужащим.

Но главным вопросом, наверное, является следующее: насколько избиратели смогут отличить реального кандидата от вымышленного заурядного школьного учителя, ставшего президентом, чье гневное высказывание в отношении коррупции, тайком записанное на мобильный, позволило ему занять президентский пост?

Зеленского, который использовал в качестве предвыборного лозунга и названия своей еще только зарождающейся политической партии название сериала «Слуга народа», можно было бы обвинить в том, что он создает неразбериху и вводит людей в заблуждение. Вот приходит вымышленный президент со взглядами и едва ли не наивной повесткой дня, которые являются предметом мечтаний многих украинцев. Он принципиален, ироничен, поддерживает «маленького человека» и заботится о благополучии своего народа. Чем меньше у избирателей способности (или желания) отличить одного от другого, тем больше у Зеленского шансов стать лидером реальной Украины.