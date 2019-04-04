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Бухгалтер из Минска увлеклась бегом и похудела на 40 килограмм

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  • 4.04.2019, 9:34
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Белоруска рассказала, как ей удалось кардинально изменить жизнь.

26-летняя Ольга Михеенко работает бухгалтером в Минске. Сайту tut.by девушка рассказала о том, как начала бегать: «Да, мне удалось сбросить почти 40 кг, начать кайфовать от этого, а по итогу кардинально изменить жизнь. Но это может сделать каждый. Я говорю всем, кто сомневается: главное — верить в себя».

— Мой максимум по весу — 102 кг. Полнеть я стала с 12−13 лет. Врачи говорили о щитовидке, но вообще-то я любила сладкое и мучное, а еще мало двигалась.

Желание начать новую жизнь ко мне пришло в мае 2018 года: тогда я получила травму и попала в больницу. А когда вышла, решила правильно питаться. Разобралась, что такое белки, жиры и углеводы. Ела пять раз в день: завтрак, обед, ужин — и два перекуса. Старалась заменять вредные продукты полезными: вместо привычной пшеничной муки — овсяная или ржаная, вместо сахара — сахарозаменитель, вместо обычных макарон — те, что из твердых сортов пшеницы, вместо печенья — хлебцы.

Я привыкла много ходить пешком и ездить на велосипеде, а еще заниматься фитнесом. За три месяца мне удалось похудеть с 87 кг до 73 кг — то есть ушли 14 кило. Но бег для меня тогда казался чем-то заоблачным.

Однажды у моего тренера Никиты Данько я увидела пост о том, что он собирается бежать на полумарафоне. Я оставила комментарий: очень круто, жаль, что я не могу бежать! Тренер ответил: а ты пройдись быстрым шагом. Так я зарегистрировалась на 5 км на Минском полумарафоне. А еще через пару дней поняла, что хочу именно пробежать эту дистанцию.

В середине августа я вышла на первую пробежку. Было непросто, но настрой у меня серьезный. В тот день я преодолела 5 км: 500 метров бежала, 200 метров шла — и так всю дистанцию. Пришла вера в себя и осознание, что человек, который до этого за автобусом на остановке был не в состоянии подбежать, теперь реально может бегать.

Мои близкие не сразу узнали о новом хобби. До этого они лишь видели, как сильно я худею, очень переживали и пытались остановить. Но потом просто поняли, что я счастлива, мне хорошо, я знаю грань. Теперь они меня поддерживают.

Когда я пробежала 5,5 км на Минском полумарафоне — это была эйфория. С того момента я поняла, что бег станет важной частью моей жизни.

Сейчас я тренируюсь трижды в неделю, вечером после работы. Погода меня мало волнует. Почти каждые выходные участвую в забегах. И, например, выходила на утреннюю пробежку 1 января этого года. Я уже могу пробежать полумарафонскую дистанцию на тренировках — и готовлюсь к первому официальному старту на 21 км. А уже в конце июня меня ждет марафон в Санкт-Петербурге.

Благодаря бегу я похудела еще на 10 кг — до 63. Многие начинают заниматься с мыслью «хочу похудеть» — а по итогу бег на вес у них мало влияет. Скорее всего, проблема в том, что люди не считают калории и разрешают себе переедать, думая, что все компенсируют тренировками. Если ты правильно питаешься и постоянно занимаешься бегом, все равно будешь худеть. У меня сейчас — обратная ситуация. Нарушаю принципы правильного питания, чтобы не сбросить еще.

А еще с бегом я нашла друзей и единомышленников в одном лице, стала более уверенной в себе. Закалился иммунитет. Тело более подтянутое и спортивное. Я начала получать комплименты. Рядом со мной любимый человек, который поддерживает мое стремление бегать и вдохновляется. Ценно то, что, глядя на меня, знакомые тоже начали заниматься спортом. Это круто! Важно не то, чего добился ты, а то, сколько можешь дать другим людям.


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