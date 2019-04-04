Спикером Госдепартамента США стала бывшая разведчица 4.04.2019, 9:45

фото: Twitter госсекретаря США

По словам Помпео, она возглавит борьбу по защите внешней политики Америки.

Государственный секретарь США Майкл Помпео представил нового спикера Госдепартамента после того, как должность покинула Хизер Нойерт. Об этом он написал в своем Twitter, сообщает liga.net.

Глава американского внешнеполитического ведомства предложил назначить на эту должность бывшую сотрудницу телеканала Fox News Морган Ортагус, которая ранее работала в разведке.

"Рад приветствовать Морган Ортагус в качестве нашего нового представителя. Ее опыт работы аналитиком разведки и сотрудником по связям с общественностью в области внешней политики и национальной безопасности принесет пользу Америке", - написал он.

Ортагус возглавит борьбу по "защите внешней политики США", отметил Помпео.

17 февраля сообщалось, что бывшая телеведущая американских телеканалов Fox News и ABC, а действующий на тот момент пресс-секретарь Госдепа Хизер Нойерт отказалась стать постпредом США в ООН вместо Ники Хэйли, которая в октябре 2018 года неожиданно заявила об уходе. 30 марта Нойерт официально покинула свой пост.