В Минске прошел вечер памяти Алеся Липая 4.04.2019, 10:17

Алесь Липай

Фото: БелаПАН

Почтить его память пришли коллеги из БелаПАНа, журналисты других изданий, правозащитники, писатели, друзья.

В мемориальном музее Петруся Бровки прошел поэтический вечер памяти основателя агентства новостей БелаПАН, поэта Алеся Липая, передает «Радыё Свабода».

9 апреля у него день рождения - Алесю исполнилось бы 53 года.

Алесь Липай ушел из жизни 23 августа 2018 года.

На встречу собрались коллеги из БелаПАНа, журналисты других изданий, правозащитники, писатели, сотрудники музеев, друзья.

Два года назад в мемориальном музее Петруся Бровки прошла первая встреча так называемых «петраков» с участием Алеся Липая.

«Почему «петраков»? В 2014 году хотелось какого-то «движа». Поэты публиковали свои стихи в «Фейсбуке», писали комменты друг другу, а потом решили собираться вместе, говорить о поэзии, читать стихи - именно в мемориальном музее Петруся Бровки. Алесю не нравилось это название - «петраки», он предлагал «вершнікі», - вспомнила поэтесса Сабина Брило.

И прочитала фрагмент из рассказа Даниила Хармса «Петраков».

Участники вечера читали стихи Липая из его книги «Объятия», причем не договариваясь заранее, кому какой стих выбрать. Поэтому некоторые произведения звучали дважды. Стихи самые разнообразные. Вот один из них:

Цяпер ты можаш піць нагбом уладу

і марнатравіць людзкія надзеі,

але надыдзе час — і возьме плату

зь цябе народ за ўсе ліхія дзеі.

Надыдзе час — і люд захоча праўды.

І нават не яе, а толькі ведаў,

што зло не абмінула пакараньне,

і першым той, хто сам з дубінкай бегаў,

якраз цябе абвінавачваць стане.

Надыдзе час — і люд захоча праўды.

І нават не самой яе, а помсты

за тыя беды і за тую беднасьць,

куды завёў ты грамадзянаў простых.

А з помстай да людзей прыходзіць еднасьць.

І мо на гэтай, зыбістай хоць, глебе

паўстане нацыя — і нацыя паўстане

на поўны рост, зусім ня дзеля хлеба,

а прага волі кіравацьме тым паўстаньнем.

І гледзячы,

як гмах тваёй улады

пераўтвараецца ў магільны камень,

адкрыеш ты, што жорсткі бог расплаты

жыве ў табою згвалтаваным храме.

Читали участники вечера и свои стихи, которые нравились Алесю.

Журналист Михаил Янчук прочитал свое стихотворение, посвященное Алесю Липаю и написанный специально к этой встрече. Последние строки -

«Он вышел всего на минутку

в вечность, которую ждал ... »

Коллега и друг Липая Андрей Александров прочитал стихи Алеся, которые еще не были опубликованы - родственники нашли их в бумагах.

Много было лирических, метких, шутливых.

«Я п’ю за здароўе паэтаў,

бо сваё яны ўжо прапілі».

«Загляне стронцый

і ў наша аконца».

«Да Вострай брамы

праз апусьцелы ворат

мокры сьнег ідзе».

«Шпацыруе вясна-красуня

па маёй красавіцкай краіне.

Ёй так пасуе міні!»

Проникновенные строки читали председатель БАЖ Андрей Бастунец, публицисты, литераторы Владимир Орлов, Сергей Ваганов, поэтессы Сабина Брило, Мария Войтович, Лина Казакова, журналисты Михаил Янчук, Андрей Александров и другие.