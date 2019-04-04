Арина Соболенко, обыграв украинку, вышла в третий круг турнира в Чарльстоне 4.04.2019, 10:26

Арина Соболенко

Фото: Darrian Traynor/Getty Images

В следующем круге белоруска сыграет с теннисисткой из Пуэрто-Рико.

Белоруска Арина Соболенко в матче второго круга турнира в Чарльстоне (призовой фонд — 750 тысяч долларов) обыграла украинскую спортсменку Катерину Козлову (3:6, 6:3, 6:3), пишет "Прессбол".

Арина Соболенко (10 ВTA, Беларусь, 3) — Екатерина Козлова (99 ВTA, Украина, Q) — 3:6, 6:3, 6:3

В следующем круге белоруска сыграет с Моникой Пуиг (63 ВТА) из Пуэрто-Рико.