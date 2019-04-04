Российский «Газпром» несет убытки из-за глобального потепления 5 4.04.2019, 10:57

Фото: РИА «Новости»

В марте объемы поставок газа в ЕС сократились на 18 процентов.

У «Газпрома» в 2019 году падает экспорт в дальнее зарубежье. Поставки газа снизились в только что закончившемся 1-м квартале на 10,2 процента по сравнению с аналогичным периодом рекордного 2018 года. При этом в марте объемы сократились на 18 процентов. Об этом сообщило информационное агентство «Интерфакс» со ссылкой на данные российского госконцерна, передает dw.com.

Аномально теплая зима в Европе испортит отчетность за 2019 год

Столь значительное падение экспорта вызвано двумя основными причинами. Во-первых, аномально теплой зимой на территории Евросоюза, являющегося для «Газпрома» основным рынком сбыта. Во-вторых, экономическим кризисом в Турции, занимающей пока 2-е место среди крупнейших покупателей российского газа после Германии и перед Италией.

Об ухудшающихся перспективах на турецком рынке DW уже писала в статье «Эрдоган довел Турцию до рецессии, которая больно бьет по «Газпрому». В обозримом будущем улучшений тут, судя по всему, не будет. Однако куда более серьезной проблемой для российской компании представляется теплая погода в Европе.

И дело тут не только и даже не столько в нынешней зиме. Она, несомненно, уже серьезно подпортила отчетность «Газпрома» за весь 2019 год. Ведь из-за высоких температур энергетические компании стран ЕС не только сократили в 1-м квартале импорт голубого топлива, но и его отбор из подземных хранилищ газа (ПХГ) в Европе.

Потери в год завершения «Северного потока — 2» и «Турецкого потока»

В результате к концу марта европейские ПХГ все еще были заполнены примерно на 40 процентов, отмечает Интерфакс со ссылкой на платформу Gas Infrastructure Europe и напоминает, что за год до этого данный показатель составлял менее 19 процентов. Следовательно, импортерам во 2-м и 3-м кварталах понадобится значительно меньше газа, чтобы вновь полностью заполнить хранилища.

Все это неминуемо скажется на валовых показателях и валютной выручке «Газпрома». Однако после двух лет с рекордными объемами экспорта и небывало высокой чистой прибыли по итогам 2018 года (подсчитанной по российским стандартам бухгалтерского учета) один неудачный год для концерна в общем-то не беда.

Хотя, конечно, «Газпрому» будет весьма неприятно сообщать (а Кремлю — слушать) о существенном падении спроса на свою продукцию именно в тот год, когда он намерен завершить сразу два очень дорогостоящих трубопроводных проекта для доставки газа на свои основные рынки: «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

Теплая зимняя погода в странах ЕС становится нормой

Но что будет, если нынешняя теплая погода в Европе, когда в Германии, к примеру, уже в середине февраля температура поднималась днем до 20 градусов, а в марте достигала 23 градусов, повторится в ближайшую зиму? И в последующие годы? Что, если аномалия превратится в норму?

В России многие по-прежнему упорно отрицают само существование такого явления, как глобальное потепление. А ведь как раз в конце марта Всемирная метеорологическая организация, орган ООН, констатировала, что последние четыре года были на нашей планете самыми теплыми за все время наблюдений. Если взять только Германию, то Немецкая метеорологическая служба (DWD) в конце марта сообщила, что за последние два десятилетия уже трижды фиксировала периоды, когда температура воздуха 12 месяцев подряд оказывалась выше многолетней нормы.

Можно, конечно, долго спорить, является ли изменение глобального климата антропогенным (вызванным человеком) или чисто природным феноменом. В любом случае невозможно не заметить, что в Европе зимы становятся все теплее и короче, и европейцам поэтому приходится все реже и меньше топить. Тем более что в разных странах ЕС, особенно в Германии, уже много сделано и продолжает делаться для высокоэффективной теплоизоляции зданий.

Голубое топливо стало сезонным товаром

Вот и возникает ситуация, когда, с одной стороны, природный газ все больше приобретает в Европе характер сезонного, зимнего товара: он идет сейчас преимущественно на отопление, тогда как его роль в европейской электроэнергетике в этом десятилетии существенно снизилась.

Падение значения в ЕС газовых электростанций объясняется как бурным развитием возобновляемой энергетики, в том числе на важнейшем для «Газпрома» немецком рынке, так и усиленным использованием угля, вызванным значительным снижением мировых цен на него.

В то же время, с другой стороны, продолжительность сезона усиленного использования в Европе природного газа для отопления жилья и нежилых зданий все больше сокращается из-за глобального потепления. В результате «Газпром» начинает нести ощутимые убытки. И виной тому — именно изменение климата.

Отказ от угля и использование СПГ как моторного топлива

Так что российский госконцерн должен был бы, по идее, активно включиться сейчас в нарастающее с каждым годом экологическое движение в защиту глобального климата. Правда, наиболее радикальные сторонники этого движения выступают за скорейший отказ от любых ископаемых энергоносителей, в том числе и газа, и тем самым несут прямую угрозу бизнес-модели «Газпрома».

В то же время все сходятся на том, что газовые электростанции намного экологичней угольных, которые выбрасывают в атмосферу существенно больше CO2. Поэтому сейчас «Газпрому» во имя собственных среднесрочных интересов (но, правда, не в интересах российских шахтеров и Кузбасса) следовало бы всемерно поддерживать различные европейские программы по сокращению угольной генерации. В частности — немецкий план полностью отказаться от угля до 2038 года, который, по сути, предусматривает как минимум удвоение доли газа в электроэнергетике Германии.

Наряду с отказом от угля интересам «Газпрома» отвечает и другое требование защитников климата: более широкое использование природного газа как топлива для транспортных средств. Прежде всего — перевод судов и тяжелого автотранспорта с нефтепродуктов (флотский мазут, дизель) на сжиженный природный газ (СПГ).

А «Газпром» только что принял окончательное решение о сооружении в Усть-Луге Ленинградской области крупного комплекса по производству СПГ, две очереди которого планируется ввести в эксплуатацию в 2023—2024 годах. К этому времени именно в регионе Балтийского моря благодаря ужесточению экологических норм Евросоюза должен начаться быстрый рост числа судов, работающих на СПГ.

Так что если глобальное потепление оборачивается для «Газпрома» убытками, то борьба Евросоюза с изменением климата может стабилизировать и даже увеличить спрос на продукцию российского госконцерна на его важнейшем рынке сбыта.