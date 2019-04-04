Белоруска в Канаде: Семья из двух человек может заработать в месяц $4000 5 4.04.2019, 11:29

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Уроженка Барановичей рассказала, чем ее удивила Канада.

Уроженка Барановичей Юлия Давыденок (в девичестве Семенова) восемь лет живет за границей. В прошлом году переехала в Канаду. Юлия рассказала intex-press.by , чем ее удивила эта страна, легко ли найти работу иммигрантам и какой денежный минимум нужен семье на месяц:

- После окончания лицея №1 города Барановичи я поступила в Минский государственный лингвистический университет. По образованию я лингвист, преподаватель испанского и английского языков и литературы. После вуза устроилась переводчиком в Посольство Боливарианской Республики Венесуэла в РБ. Потом два года работала переводчиком в строительной организации в Венесуэле, затем вместе с мужем (он тоже переводчик) – в Колумбии. А в прошлом году мы уехали жить в Канаду.

О переезде

В Канаду я поехала за мужем. Он мечтал получить дополнительное образование в сфере бизнес-управления. Рассматривали обучение в разных странах, учитывали стоимость, легко ли будет найти работу и смогу ли я легально уехать с мужем. Остановились на Канаде, так как здесь хорошая миграционная политика. Муж поступил в бизнес-школу при университете Торонто.

Нас не пугало, что все надо менять и начинать с нуля. После Венесуэлы и Колумбии это было как-то привычно. Больше боялись неизвестности. Я переживала, что моих знаний английского будет недостаточно (на английском я разговаривала последний раз в университете) и местные меня не поймут.

О поиске жилья

Получить жилье в семейном общежитии от университета не удалось, стали искать квартиру. Дело оказалось непростым. Многие лендлорды (ответственные за жилой дом) требуют рекомендации с предыдущего места проживания в Канаде, канадскую кредитную историю или канадских поручителей как гарант платежеспособности.

Мы с мужем определились с районом и искали жилье только там. Через две недели поселились в квартиру-студию на 40 «квадратов» в арендном доме. В месяц платим 1500 долларов (имеются в виду канадские доллары). Коммунальные услуги включены в эту стоимость. Отдельно платим за электричество (около 50 долларов) и интернет.

О местных и языковом барьере

Канада – мультикультурная страна, здесь много иммигрантов. Чтобы подтянуть свой английский, я два месяца посещала курсы. Стоимость за час – $7.

К моим ошибкам при разговоре, которые я поначалу допускала, местные относились с пониманием. Меня никто не поправлял, если я чего-то не понимала, разъясняли.

К слову, в отличие от Венесуэлы и Колумбии здесь я не чувствовала себя иностранкой, на которую постоянно показывают пальцем.

В Канаде проще относятся к тому, как человек выглядит и в чем он одет. В кафе или хорошем ресторане можно встретить людей в домашней одежде – и никто осуждающе не смотрит.

О работе

Найти работу по специальности без местного диплома и опыта довольно тяжело. Чтобы устроиться на хорошую работу, нужно окончить курсы или отучиться по своей специальности. Например, для работы секретарем-референтом нужно будет знание английского языка (устного и грамотного письменного), а также наличие специализированных курсов.

В нашей с мужем ситуации нужно было быстро найти работу, поэтому я устроилась няней. Канадские семьи часто ищут нянь, так как декретный отпуск длится до 18 месяцев. Здесь няни высоко ценятся. Это очень востребованная профессия.

Я работаю шесть дней в неделю. Оплата почасовая и зависит от навыков, наличия курсов оказания первой медицинской помощи, знания других языков, кроме английского. Минимальная ставка – $14 в час, из них около 20% вычитают на налоги и другие соцплатежи.

О ценах

В Канаде высокие зарплаты, но и расходы большие. Семья из двух человек может прожить месяц в Канаде за $4000. Больше денег понадобится семьям с детьми, так как оплата за детские сады большая.

В Канаде дорогие мобильная связь (от $50 в месяц) и интернет ($100).

Проезд в общественном транспорте стоит $3,25. Все виды транспорта интегрированы в единую систему: по одному билету можно ездить на метро, автобусах и трамваях. Проездной на месяц стоит $146. Поездка на такси по городу обойдется в $10–20. В Канаде люди активно пользуются услугами Uber и Lyft.

Что касается цен на продукты, то литр молока стоит 4 доллара, хлеб – 4,5, упаковка яиц (12 штук) – 3 доллара. Цены указаны без НДС – на кассе к итоговому счету обычно добавляют 13% налога.

Радует, что в Канаде есть специализированные магазины с российскими товарами. Там можно купить зефир и бородинский хлеб с селедочкой. Только стоят они в четыре раза дороже, чем в Беларуси.

Национальных блюд в Канаде немного. Традиционны – bagel (бублик), poutine (жареная картошка с соусами и беконом). Мне очень нравится канадский кленовый сироп и морепродукты.

О родине

В Беларусь, где у нас остались родители, братья, сестры, мы приезжаем не часто. Общаемся с близкими по скайпу.Больших планов на будущее не строим. Супруг окончит обучение, а там посмотрим.

Я считаю, что вернуться домой всегда успеешь. Пока есть возможность, нужно пробовать что-то новое.